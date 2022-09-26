مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

أصيب 5 مرابطين فلسطينيين، واعتقل 10 آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومئات المستوطنين الصهاينة، اليوم الاثنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 335 مستوطنا اقتحموا ساحات الاقصى من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في ساحات المسجد، كما قاموا بالنفخ في البوق عند باب القطّانين.

من جانبها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 405 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المُبارك، اليوم الاثنين.

إحياءً لما يسمى "عيد رأس السنة العبرية".. 405 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى اليوم#الاقصى_يستغيث pic.twitter.com/j6moKBbPq2 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 26, 2022

وكانت قوات الاحتلال قد حاصرت المسجد الأقصى وكثفت من انتشارها العسكري داخل باحاته، وحولت البلدة القديمة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية.

المرابطون يواجهون اقتحام المستوطنين بالتكبيرات pic.twitter.com/F9jtj0wkwW — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 26, 2022

#عاجل قوات الاحتلال تعتدي على المصلين في المسجد الأقصى تزامناً مع اقتحام المستوطنين pic.twitter.com/fhuqUIVtha — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 26, 2022

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال اعتدت على المرابطين في ساحات المسجد، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم برضوض، كما اعتقلت خمسة أخرين، وأخرجت العشرات من الأقصى.

وأضافت أن جنود الاحتلال اعتلوا سطح المصلى القبلي بالمسجد، كما أطلقوا طائرة تصوير في سماء المسجد لمراقبة حركة المصلين والمرابطين.

ملخص ما جرى في المسجد الأقصى ومحيطه صباح اليوم#الأقصى_يستغيث pic.twitter.com/E864xS5zsK — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 26, 2022

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى هذه الأثناء بحماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/mYKAwNe3iE — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 26, 2022

من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى قبل قليل pic.twitter.com/HXwSmu0gUU — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 26, 2022

وفرضت شرطة الاحتلال قيودا مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضهم عند بواباته الخارجية، ومنعت منذ ساعات الفجر دخول الفلسطينيين دون سن الأربعين إلى المسجد.

وكررت قوات الاحتلال اعتداءاتها بحق الصحفيين خارج أبواب الأقصى، أكثر من مرة وعرقلت عملهم ومنعتهم من تغطية الأحداث، وأجبرتهم على مغادرة المكان بعد أن منعتهم من دخول ساحات الحرم.

كما اعتدت قوات الاحتلال على المصلين عند بابي السلسلة والأسباط ومنعتهم من دخول المسجد الأقصى المبارك.

رقص وغناء المستوطنين لحظة خروجهم من المسجد الأقصى عقب اقتحامه#الاقصى_يستغيث pic.twitter.com/8tOtWvLrvw — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 26, 2022

قوات الاحتلال تستنفر في المسجد الأقصى وتعتدي على المرابطين#الأقصى_يستغيث pic.twitter.com/kRT0OvZcYh — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 26, 2022

مستوطنون يواصلون اقتحام المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال#الأقصى_يستغيث pic.twitter.com/ppp7Puy9L4 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 26, 2022

قوات الاحتلال تؤمن اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى pic.twitter.com/jtDdXaky2J — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 26, 2022

ويتعرض الأقصى يوميًّا عدا الجمعة والسبت لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتقسيمه زمانيًّا.