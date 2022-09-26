مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 16:54 | آخر تحديث: 26 سبتمبر 2022 - 17:00 نُشر: الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 16:54
دولي
وفا
405 مستوطنين اقتحموا المسجد

أصيب 5 مرابطين فلسطينيين، واعتقل 10 آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومئات المستوطنين الصهاينة، اليوم الاثنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 335 مستوطنا اقتحموا ساحات الاقصى من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية  في ساحات المسجد، كما قاموا بالنفخ في البوق عند باب القطّانين.

من جانبها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 405 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المُبارك، اليوم الاثنين.

وكانت قوات الاحتلال قد حاصرت المسجد الأقصى وكثفت من انتشارها العسكري داخل باحاته، وحولت البلدة القديمة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال اعتدت على المرابطين في ساحات المسجد، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم برضوض، كما اعتقلت خمسة أخرين، وأخرجت العشرات من الأقصى.

وأضافت أن جنود الاحتلال اعتلوا سطح المصلى القبلي بالمسجد، كما أطلقوا طائرة تصوير في سماء المسجد لمراقبة حركة المصلين والمرابطين.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودا مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضهم عند بواباته الخارجية، ومنعت منذ ساعات الفجر دخول الفلسطينيين دون سن الأربعين إلى المسجد.

وكررت قوات الاحتلال اعتداءاتها بحق الصحفيين خارج أبواب الأقصى، أكثر من مرة وعرقلت عملهم ومنعتهم من تغطية الأحداث، وأجبرتهم على مغادرة المكان بعد أن منعتهم من دخول ساحات الحرم.

كما اعتدت قوات الاحتلال على المصلين عند بابي السلسلة والأسباط ومنعتهم من دخول المسجد الأقصى المبارك.

ويتعرض الأقصى يوميًّا عدا الجمعة والسبت لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتقسيمه زمانيًّا.

آخر تحديث: 26 سبتمبر 2022 - 17:00
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