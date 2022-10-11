مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم مئات المستوطنين الصهاينة، اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى المُبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف بأن أكثر من 1000 مستوطن اقتحموا صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية وسط دعوات لتكثيف الاقتحامات خلال الساعات والأيام المقبلة في ثاني أيام ما يسمى “عيد العرش”.

أكثر من 1000 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى حتى اللحظة في ثاني أيام " عيد العُرش العبري" pic.twitter.com/PSjG4yW7GJ — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 11, 2022

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 1549 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المُبارك، اليوم الثلاثاء.

1549 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى في اليوم الثاني من " عيد العُرش العبري" pic.twitter.com/G7QNes1GOh — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 11, 2022

وأدى مئات المستوطنين طقوسًا تلمودية عند حائط البراق غرب المسجد الأقصى وعند باب القطانين، ورقصات جنونية عند باب الأسباط، حاملين “القرابين النباتية”، كما أدى مستوطن ما يسمى “السجود الملحمي” على عتبة باب السلسلة.

مستوطنون يدخلون "القرابين النباتية" خلال اقتحاماتهم المسجد الأقصى في ثاني أيام ما يسمى "عيد العُرش" pic.twitter.com/vcu87hkxCK — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 11, 2022

حاملين "القرابين النباتية".. رقصات المستوطنين عند باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى pic.twitter.com/bhki4spYkT — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 11, 2022

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن قوات الاحتلال استبقت اقتحامات المستوطنين باقتحام الأقصى بأعداد كبيرة، لتأمين اقتحامات المستوطنين، حيث قامت بإبعاد الفلسطينيين عن مسار الاقتحامات ومنعتهم من التنقل في ساحات الحرم، وسيرت طائرة في سماء المسجد الأقصى، واقتحمت المصلى القبلي وأخرجت بالقوة عددا من المعتكفين فيه، واعتقلت الشابين نظام وإياد أبو رموز بعد الاعـتداء عليهما أمام باب السلسلة. وعرقلت عمل الطواقم الصحفية والمصورين ومنعتهم من تغطية الاقتحامات.

واحتشد العشرات من الفلسطينيين داخل الأقصى، حيث صدحوا بالتكبيرات، في وجه اقتحامات المستوطنين.

تغطية صحفية: "من اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى هذه الأثناء" pic.twitter.com/YU2WPPqryv — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 11, 2022

وعززت شرطة الاحتلال من انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الوافدين إلى المسجد.

وكان المئات من القدس وأراضي الـ 48 وصلوا أبواب المسجد الأقصى عند صلاة الفجر، منعتهم شرطة الاحتلال من الدخول وأخرجتهم بالقوة من أبواب البلدة القديمة، كما منعت شرطة الاحتلال أيضا، من هم دون سن الأربعين من دخول المسجد الأقصى.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة داخل القدس القديمة منذ ساعات الفجر الأولى تمهيدا لتأمين اقتحامات المستوطنين، واعتدت على المواطنين الذين حاولوا الوصول للأقصى، ومنعت من الشبان من دخول المسجد لصلاة الفجر.

وكان مئات المستوطنين نفذوا حفلات صاخبة ورقصات بالقرب من باب الجديد الليلة الماضية.

استفزاز المستوطنين للطواقم الصحفية عند باب الأسباط بالقدس صباح اليوم pic.twitter.com/D2jMSGtL6Y — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 11, 2022

وتأتي هذه الاقتحامات الواسعة للمسجد الأقصى في ثاني أيام ما يسمى عيد العرش، استجابة لدعوات صادرة من جمعيات الهيكل المزعوم، لتكثيف الاقتحامات، وقراءة جماعية للتوراة في ساحات المسجد الأقصى المبارك، خلال الاقتحام الأكبر اليوم.

اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى قبل قليل في اليوم الثاني من "عيد العُرش" pic.twitter.com/RdMNh38YQe — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 11, 2022

وأعدت “منظمات الهيكل” تطبيقا خاصا على الهاتف للدعوة لهذا الاقتحام وتسجيل المشاركين، وصفحات خاصة به على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وهي تدعو وتحشد منذ 19 يوما المستوطنين للمشاركة في اقتحام الأقصى.

وردًّا على دعوات منظمات الهيكل المزعوم، تواصلت الدعوات الفلسطينية على مدار الأيام الفائتة للحشد والرباط في المسجد الأقصى المبارك، للتصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططات الاحتلال.

وأكدت الدعوات على أهالي القدس والضفة والداخل المحتل لضرورة الرباط وشد الرحال إلى الأقصى للدفاع عنه وصد عدوان المستوطنين.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، تزداد شراستها في المناسبة الخاصة بدولة الاحتلال، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه.