مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم مئات المستوطنين الصهاينة، المسجد الأقصى المُبارك بمدينة القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، بمرافقة عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، قولها في بيان، إن “313 مستوطنا اقتحموا المسجد صباح اليوم”.

​​​​​​​وتوقعت دائرة الأوقاف أن يقوم عدد آخر من المستوطنين باقتحام المسجد، في فترة لاحقة مساء اليوم.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية قد قالت إن 440 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المُبارك يوم أمس الإثنين، في الفترتين الصباحية، وما بعد الظهر.

وكانت جماعات استيطانية إسرائيلية، قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المُبارك بمناسبة عيد الفصح اليهودي، الذي بدأ الأحد ويستمر أسبوعا.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد يوميا ما عدا يومي الجمعة، الذي يصادف يوم العطلة الأسبوعية للمسلمين، والسبت، الذي يصادف يوم عطلة اسبوعية لليهود.

ومنذ 2003، تسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المُبارك، رغم الاحتجاجات المتتالية من قِبل دائرة الأوقاف الإسلامية. ​