مئة طالب جامعي يشاركون في مهرجان المونولوج في الجزائر

بمشاركة أكثر من 100 طالب جامعي، تنطلق في ال20 من الشهر الجاري، فعاليات المهرجان الوطني الجامعي للمونولوج الجزائري، في طبعته التاسعة بولاية الوادي, بحسب تصريح اللجنة المنظمة اليوم.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن هؤلاء الطلبة سيشاركون في “مونولوجيست هواة” في تظاهرة الفن الرابع، في إطار البرنامج السنوي للأنشطة الثقافية المقررة من قبل الديوان الوطني للخدمات الجامعية.

ويمثل المشاركين مديريات الخدمات الجامعية الجزائرية وعددها (10) مديريات، حيث سيكون انتقاء عروضهم المسرحية “مونولوج” بناء على معايير تقنية مدروسة ترتكز على المؤهلات الفنية للمونولوجيست وموضوع المونولوج.

ويتضمن برنامج المهرجان أربع ورشات ذات طابع تكويني في الكتابة المسرحية وإعداد الممثل و الإخراج والسينوغرافيا، إلى جانب محاضرات ذات صلة بفن المونولوج.