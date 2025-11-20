مائدة مستديرة في واشنطن.. تعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية والأمنية

استضاف المجلس الأطلسي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مائدة مستديرة رفيعة المستوى بعنوان “آفاق جديدة للعلاقات الليبية–الأمريكية”، بتنظيم مشترك مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، بحضور وفد رسمي ليبي رفيع ومسؤولين أمريكيين من الكونغرس والإدارة ومراكز الفكر.

وشارك في المائدة المستديرة مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي، ووزير المالية خالد المبروك، ومسؤولون من وزارتي المالية والخارجية، بالإضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة عبر تقنية “الزوم”.

وتناولت المائدة ثلاثة محاور رئيسية: دعم المسار الديمقراطي وخارطة الطريق للانتخابات الوطنية، استعراض الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة والبنية التحتية، ومناقشة التحديات الأمنية الإقليمية وسبل مواجهة التدخلات الخارجية.

وأكد الوفد الليبي التزام الحكومة بتعزيز الحوكمة والشفافية وتطوير شراكة استراتيجية شاملة مع الولايات المتحدة، بما يسهم في دعم الاستقرار وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين البلدين والمنطقة.