ماجد المهندس يغني لـ«بغداد».. ترحيب فني مؤثر بضيوف القمة العربية

بصوت يفيض شجناً وحباً للوطن، وجّه الفنان ماجد المهندس رسالة ترحيب مؤثرة لضيوف القمة العربية المرتقبة في بغداد، من خلال أغنية خاصة جسّدت عمق الانتماء وعبق الحضارة العراقية، في مبادرة فنية لاقت تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فاجأ الفنان العراقي ماجد المهندس جمهوره بإطلاق أغنية جديدة احتفاءً باستضافة العاصمة العراقية بغداد للقمة العربية الرابعة والثلاثين، المقرر انعقادها يوم الخميس 17 مايو 2025، في قصر الصخير، برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وجاءت الأغنية التي نشرها المهندس عبر حساباته الرسمية، قصيرة لكنها غنية بالمعاني، حيث تضمنت إشادة بتاريخ العراق وحضارته، واستعرض الكليب المصاحب مشاهد خلابة من نهر دجلة، وشوارع بغداد، ومواقع أثرية عريقة، بالإضافة إلى لقطات تعكس التنوع الاجتماعي والثقافي، من المقاهي الشعبية إلى المعالم الحديثة.

وعلّق المهندس قائلاً: “هذا العمل إهداء إلى أهلي العراقيين وبغدادنا الحبيبة، وهي تستقبل أشقاءنا في القمة العربية”، مؤكداً بذلك رسالته الوطنية والفنية في آنٍ معاً.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الأغنية، مشيدين بصوت المهندس وأدائه المميز، ومؤكدين دعمهم للعراق في استضافته لهذا الحدث العربي الكبير، كما أعرب كثيرون عن أملهم في أن تشكل القمة خطوة مهمة نحو تعزيز العمل العربي المشترك.

في السياق ذاته، أكدت الحكومة العراقية جاهزيتها الكاملة لاستضافة القمة، مشيرة إلى اكتمال التحضيرات التنظيمية والفنية، وتطبيق خطط أمنية متكاملة لضمان نجاح الحدث، وأكدت بغداد أن انعقاد القمة يعكس استقرار العراق وعودة دوره القيادي على الساحة الإقليمية.