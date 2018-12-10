مادة جيلاتينية تُزرع في اليد لعلاج التهاب المفاصل

مادة الجيلاتين تُحاكي العدسات اللاصقات، حيث صممها الباحثون من مركب كحول “الفينيل”، وتتميز بقوتها ومرونتها الشديدة، ويمكن زرعها في أقل من ساعة والتخلص منها بسهولة.

وتتم عملية الزرع من خلال شق صغير في قاعدة اليد “الرسغ”، يبلغ طوله بضع بوصات لكشف المفصل، ثم يتم إزالة الغضروف التالف، ووضع مادة الجلاتين بدلًا منه.

ووصف فيليب ساوفه الباحث المشارك في الدراسة، النتائج بـ”المذهلة”، مُبينًا أن عملية الزرع لدى المرضى، أزالت الألم، وأعادت حركة اليد لطبيعتها بنسبة 100%.

ويُعد التهاب مفاصل الرسغ، مرضًا شائعًا يزداد عند التقدم بالسن، حيث تشمل أعراضه ألم وتورم وتيبس وتشوه قاعدة اليد، ثم تتطور إلى فقدان الحركة، مما يجعل المهام البسيطة مثل تحويل مقابض الأبواب صعبة.