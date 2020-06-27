مادة غذائية تخفض مستوى ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب

يُعتبر الشمندر أو البنجر، من أنواع الخضروات التي تمتلك فوائد رائعة على الصحة، ولا سيّما على صحة القلب والأوعية الدموية وقوة الدماغ.

حيث كشف نتائج دراسة علمية أجراها خبراء التغذية، أن تناول الشمندر بصورة منتظمة ودورية، يساعد على استقرار مستوى ضغط الدم.

وأكد الخبراء أن الشمندر “البنجر” يحتوي على نترات مفيدة تتحول داخل الشرايين إلى أوكسيد النتروجين، الذي يوسع الأوعية الدموية، ما يساعد على تحسن تدفق الدم وانخفاض مستوى ضغط الدم. وبالنتيجة ينخفض خطر الجلطة الدماغية والنوبات القلبية.

وكما أثبتت دراسة علمية حديثة، أنّ المشاركين الذين شربوا عصير الشمندر قبل الشروع في التمارين الرياضية، كان أداؤهم أعلى في نتائج الاختبارات، وتحسّنت قدراتهم الإدراكيّة.

وأشارت دراسة علمية سابقة، إلى “أنّ تناول كوب كبير من عصير الشمندر في اليوم، يكفي لتحسين قدرة توسّع الشرايين بحوالى 20 في المئة، ويقلّل من تصلّبها بحوالى 10 في المئة”.

وتجدر الإشارة، إلى أن الشوندر مادة مفيدة للرياضيين وبصورة خاصة لممارسي رياضة السباحة والجري والتزلج والتزحلق وما شابهها. وقد بينت نتائج الدراسة، أن عصير الشوندر، يخفض آلام العضلات ويساعد على إعادة تأهيلها بعد التمارين الشديدة المكثفة.