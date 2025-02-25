مادة غذاىية «سلاح فعال» ضد «الإنفلونزا».. تعرّف عليها!

كشفت دراسة جديدة، عن مادة غذائية، تستخدم في العديد من الأطباق، حيث تحمل فوائد صحية غير متوقعة، لا سيما بمحاربة “الانفلونزا”.

ووفق الدراسة، فإن “الفطر يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب ويحسن نمو خلايا الدماغ ويعزز الحماية ضد السرطان، وقد يكون أيضا سلاحا فعالا ضد الإنفلونزا”.

وأظهرت نتائج الدراسة، أن “الألياف الموجودة في الفطر، والمعروفة باسم “بيتا-جلوكان”، قد تساهم في تقليل التهابات الرئة الناجمة عن الإصابة بالإنفلونزا، وعند تناوله تتحسن وظائف الرئة وتقلل من خطر الإصابة بمضاعفات خطيرة أو الوفاة بعد التعرض للفيروس”.

وأكد أخصائي المناعة في جامعة ماكغيل، مازيار ديفانغاهي لـ”ساينس أليرت” أن “البيتا-جلوكان موجود في جدران خلايا جميع أنواع الفطريات، بما في ذلك تلك التي تعيش داخل جسم الإنسان وعلى سطحه”.

وأضاف: “من الممكن أن تؤثر مستويات وتركيب الفطريات في جسم الإنسان على استجابة جهاز المناعة للعدوى، وذلك جزئيا بفضل تأثير البيتا-جلوكان”.

وبحسب الدراسة، فإن “البيتا-جلوكان” يعزز من قدرة الجهاز المناعي، وما يميزه هو قدرته على تعديل سلوك الخلايا المناعية في الجسم، مما يساعد في التفاعل بشكل أفضل مع الإنفلونزا، كما يقلل الالتهابات في الرئتين”.

وأكدت عالمة المناعة كيم تران، من جامعة ماكغيل، أن “العدلات عادة ما تسبب الالتهابات، ولكن البيتا-جلوكان يمكنه تغيير سلوكها لتقليل هذا الالتهاب”.

وأضافت أن “الخلايا المناعية التي تمت معالجتها بالبيتا-جلوكان ظلت نشطة لمدة تصل إلى شهر، مما يشير إلى أن هذا العلاج قد يوفر حماية طويلة الأمد.