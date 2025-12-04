أجريت مكالمة ودية مع ترامب.. مادورو: أهلا بالدبلوماسية

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه أجرى مكالمة هاتفية ودية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصفها مادورو بأنها جرت بنبرة محترمة، مؤكداً أن الحوار مرحب به إذا أسهم في التوصل إلى خطوات دبلوماسية نحو السلام.

وقال مادورو في بيان نشرته القيادة الاستراتيجية المشتركة للقوات المسلحة الفنزويلية إن الجيش الفنزويلي انتشر في جميع أنحاء البلاد بسبب التهديدات الأمريكية، موضحاً أن 22 أسبوعاً من التدريبات العسكرية بمشاركة قوات الميليشيا والشرطة رفعت البلاد إلى أعلى مستوى من القدرة الدفاعية الشاملة، وجعلت القوات المسلحة مستعدة للدفاع عن السيادة الوطنية وحماية استقلال البلاد.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال فعالية في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تشن حرباً على تجار المخدرات في أمريكا اللاتينية، وأن ضربات الجيش الأمريكي ضد الأهداف البرية لعصابات المخدرات ستبدأ قريباً، موضحاً أن الإجراءات الأمريكية ضد فنزويلا ليست مجرد حملة ضغط بل تتجاوز ذلك.

وتشهد المنطقة تحركات عسكرية أمريكية واسعة، تشمل انتشار قوة بحرية تتألف من حاملة الطائرات النووية جيرالد فورد، ثلاث مدمرات، طرادين ومدمرتين، بالإضافة إلى مجموعة برمائية تحمل 3000 جندي من مشاة البحرية.

كما تتمركز عشرات الطائرات المقاتلة من طراز إف/إيه-18 إي سوبر هورنت وF-35 بي في مطار ضمن أراضي بورتوريكو، ونفذت البحرية الأمريكية ضربات لتدمير قوارب يُشتبه في نقلها للمخدرات، أسفرت عن مقتل أكثر من 80 شخصاً منذ سبتمبر الماضي.

وفي سياق متصل، كشف وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل أن بلاده استقبلت رحلات جوية تقل 570 مواطناً فنزويلياً مرحّلين من الولايات المتحدة والمكسيك، بينهم أكثر من 140 طفلاً، بناءً على طلب الحكومة الأمريكية.

كما أشار السفير الروسي لدى فنزويلا سيرغي ميليك باغداساروف إلى أن فنزويلا لا ترغب في أي عدوان لكنها مستعدة لصد أي هجوم محتمل، مؤكداً أن الشعب الفنزويلي يرفض التدخلات الأجنبية ويشارك في فعاليات داعمة للسلام بقيادة مادورو.