أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن الولايات المتحدة لن تتمكن من فرض نموذج استعماري على بلاده بهدف سرقة مواردها الطبيعية، مشدداً على قدرة الشعب الفنزويلي في قيادة البلاد على المسار الصحيح.

وقال مادورو في خطاب خلال اجتماع مع نواب الرئيس، عرضته قناته الرسمية على تطبيق تليغرام: “من المستحيل أن تبتكر الدوائر المؤثرة في الولايات المتحدة واقعًا افتراضيًا وتفرض على فنزويلا نموذج الهيمنة الاستعماري بهدف سرقة مواردها الطبيعية، هذا أمر مستحيل، لأن هنا شعب أظهر قدرة كافية لقيادة بلدنا في المسار الصحيح”.

وأشار الرئيس الفنزويلي إلى أن واشنطن فشلت في رهانها على بعض قادة المعارضة مثل ليوبولدو لوبيز، وخوان غوايدو، وماريا كورينا ماتشادو، مؤكدًا أن بلاده ستواصل مسيرتها مع شعبها لتحقيق إنجازات كبيرة في السنوات القادمة، مضيفًا: “رسالتنا هي رسالة سلام ومحبة وتفاهم”.

واعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن “روح أدولف هتلر ما تزال تجوب العالم وتحوم حول السلطة العالمية”، مشيراً إلى أن زيارة العاصمة الروسية موسكو في مايو الماضي لمناسبة الذكرى الثمانين للنصر على النازية أظهرت أهمية النضال ضد الاستبداد والوحشية.

وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بمكافحة الاتجار بالمخدرات، وقد استخدمت القوات الأمريكية مرارًا قدراتها العسكرية خلال سبتمبر وأكتوبر لتدمير زوارق قرب السواحل الفنزويلية يُزعم أنها كانت تنقل مخدرات.

وأفادت قناة NBC الأمريكية أن القوات المسلحة الأمريكية تعمل على إعداد خيارات لتوجيه ضربات محتملة لتجار المخدرات داخل الجمهورية البوليفارية. وفي الثالث من نوفمبر، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن أيام مادورو في السلطة باتت معدودة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة لا تخطط لخوض حرب مع فنزويلا.

واعتبرت السلطات في كاراكاس هذه التحركات استفزازًا يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، وانتهاكًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطابع المنزوع السلاح والخالي من الأسلحة النووية لمنطقة البحر الكاريبي.

من جانبها، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو ترصد تصعيدًا ممنهجًا للتوتر حول فنزويلا الصديقة، معربة عن قلق خاص إزاء الطابع الأحادي للقرارات التي تشكل تهديدًا للملاحة الدولية.