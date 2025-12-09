مادورو: تعاون المواطنين مع الجيش يحمي سيادة فنزويلا واستقرارها

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلاده صمدت بقوة طوال الأسابيع الـ23 الماضية في مواجهة ما وصفه بالتهديدات الأمريكية.

وأشار مادورو إلى أن هذا الصمود تحقق بفضل وحدة الشعب وتماسك القوات المسلحة، مؤكدًا أن الفنزويليين يضعون ثقة كاملة في جيشهم ويدعمون كل فرد يخدم في صفوفه.

وأضاف أن التعاون بين المواطنين والمؤسستين العسكرية والشرطية يشكل ضمانة لاستمرار سيادة فنزويلا واستقرارها وأمنها.

وشهدت شهور سبتمبر وأكتوبر استخدام واشنطن لقواتها المسلحة لتدمير قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.

وفي أواخر سبتمبر، أفادت شبكة “إن بي سي” الأمريكية أن الجيش الأمريكي يعمل على خيارات لاستهداف تجار المخدرات داخل فنزويلا.

وفي الثالث من نوفمبر، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أيام مادورو كزعيم لفنزويلا باتت معدودة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لا تعتزم شن حرب على فنزويلا.

على الصعيد الدولي، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نيكولاس مادورو للحفاظ على قنوات الحوار مع واشنطن، بينما أكدت روسيا من خلال المتحدثة باسم وزارة خارجيتها ماريا زاخاروفا استمرار التواصل مع القيادة الفنزويلية واستعدادها للاستجابة لأي طلبات من كاراكاس.

من جانبها، اعتبرت كاراكاس الإجراءات الأمريكية استفزازًا يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، وانتهاكًا للاتفاقيات الدولية التي تنص على أن تكون منطقة البحر الكاريبي منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية.