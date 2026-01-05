بالفيديو.. «مادورو وزوجته» أمام محكمة أمريكية!

نقلت السلطات الأمريكية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس من مقر احتجازهما إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية، للمثول في أول جلسة قضائية لهما منذ اعتقالهما.

ووصل مادورو وزوجته إلى مطار ستيوارت الدولي في نيو وندسور، نيويورك، يوم السبت الماضي، ووجّهت إليهما تهم تشمل التآمر في قضايا الإرهاب المرتبطة بالمخدرات، والتآمر لاستيراد الكوكايين، وحيازة أسلحة، عقب اعتقالهما على يد قوات دلتا فورس الأمريكية.

ونشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عبر منصة «تروث سوشيال» صورة لمادورو مرتدياً زي تدريب رياضي وعصابة على عينيه، مصحوبة بتعليق يظهره على متن حاملة طائرات أمريكية، مع سترة نجاة وسماعات واقية، بينما يحمل زجاجة ماء. في الصورة، يظهر إلى جانبه شخص يرتدي سترة تحمل شعار إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.

وشنّت القوات الجوية الأمريكية يوم السبت غارات جوية على منشآت عسكرية حيوية في فنزويلا، في خطوة اعتبرها المراقبون تصعيدية تجاه الحكومة الفنزويلية.

وخلال نقله إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، شوهد مادورو مكبلاً بالأصفاد يغادر مركز الاحتجاز في بروكلين، نيويورك، حيث كان محتجزًا خلال اليومين الماضيين على خلفية اتهامات تتعلق بالمخدرات والأسلحة.

ومن المقرر أن يمثل مادورو وزوجته أمام المحكمة في وقت لاحق اليوم الاثنين، قرابة منتصف النهار بتوقيت الولايات المتحدة، في إجراء قانوني إلزامي، مع توقع أن تشهد القضية معركة قانونية طويلة حول إمكانية محاكمته في الولايات المتحدة.

ويتمتع مادورو بصفتة متهماً جنائياً في النظام القضائي الأمريكي بالحقوق نفسها التي يتمتع بها أي متهم آخر، بما في ذلك الحق في محاكمة أمام هيئة محلفين.

وحسب المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، تشمل التهم التآمر على الإرهاب المرتبط بالمخدرات، والتآمر على استيراد الكوكايين، وحيازة رشاشات وأدوات تدميرية ضد الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يطعن محامو مادورو في قانونية اعتقاله، مجادلين بأنه يتمتع بالحصانة بصفته رئيس دولة ذي سيادة.

وتتهم لائحة اتهام من 25 صفحة مادورو وآخرين بالعمل مع عصابات مخدرات لتسهيل شحن آلاف الأطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة، وقد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة في حال إدانتهم.

وحتى يوم الأحد، لم يتضح ما إذا كان مادورو قد عين محامياً في الولايات المتحدة.

