مادورو يبعث رسائل عاجلة للأمم المتحدة.. واشنطن: نسعى لتجنب المواجهة العسكرية

أعلنت حكومة فنزويلا أن الرئيس نيكولاس مادورو يشنّ جهوداً دبلوماسية واسعة لاحتواء التوترات ومنع اندلاع مواجهة عسكرية محتملة مع الولايات المتحدة في منطقة البحر الكاريبي.

وقال مندوب فنزويلا لدى الأمم المتحدة ألكسندر غابرييل يانيس ديليوز في تصريح لوكالة «نوفوستي» الروسية إن مادورو وجّه رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورؤساء منظمات دولية أخرى، إضافة إلى رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بهدف إقناع الأطراف بتفادي أي تصعيد عسكري. ووصف ديليوز رسائل واشنطن بأنها «تحتمل دوافع خاطئة» تسعى فنزويلا لتفنيدها.

وأضاف المندوب أن كاراكاس لا تستبعد طرح مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين ما وصفته بالأعمال العسكرية الأميركية في البحر الكاريبي، وأن بلاده تقيّم الموقف حالياً وتدرس هذه الإمكانية. وأكد أن الحفاظ على السلام في منطقة البحر الكاريبي يجب أن يكون من أولويات الجمعية العامة هذا العام.

ومن المقرر أن يحذّر وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل المجتمع الدولي خلال كلمته أمام الجمعية العامة يوم السبت مما يجري في حوض الكاريبي، حسبما قال ديليوز، وذلك «لإظهار أن ما يحدث في المنطقة غير مبرر».

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قد صرّحت في وقت سابق بأن الرئيس ترامب مستعد لاستخدام «جميع عناصر القوة الأميركية» لمكافحة تهريب المخدرات، ولم يستبعد احتمال قيام عملية عسكرية ضد فنزويلا، فيما أُشير إلى إرسال سفن حربية أميركية — منها طراد صاروخي وغواصة نووية هجومية — إلى سواحل الجمهورية البوليفارية. ووصفّت كاراكاس هذه التحركات بأنها «استفزاز ومحاولة لزعزعة استقرار المنطقة» و«انتهاك لاتفاقيات المنطقة الخالية من الأسلحة النووية».