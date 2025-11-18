مادورو يحذّر ترامب من «أكبر خطأ بحياته» والأخير يردّ: لا أستبعد أي سيناريوهات

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، استعداده للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب “وجها لوجه” من أجل الحوار، في وقت كثفت فيه الولايات المتحدة انتشارها العسكري في منطقة الكاريبي قبالة سواحل فنزويلا، ضمن حملة قالت إنها لمكافحة تهريب المخدرات، وسط مخاوف من تصعيد محتمل.

وقال مادورو خلال برنامجه الأسبوعي على التلفزيون الفنزويلي، ردا على رسالة من قس أميركي، إن أي طرف يرغب في التحدث مع فنزويلا سيجده مستعدا دائمًا، مؤكدا: “نعم للسلام! لا للحرب!”، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن بلاده لن تسمح بتعرض الشعب المسيحي في فنزويلا “لضربات جوية ومجازر”.

وأضاف الرئيس الفنزويلي أن هناك “قطاعات نفوذ” داخل الولايات المتحدة، لم يسميها، تضغط على ترامب من أجل التدخل عسكريا في بلاده، وهو ما وصفه بأنه سيكون أكبر خطأ في مسيرة الرئيس الأميركي، وسيشكل نهاية سياسية لقيادته.

من جهته، أعلن ترامب، أنه منفتح على التحدث مع مادورو، مع الحفاظ على خيار العمل العسكري قائما، وقال للصحفيين في المكتب البيضاوي: “لا أستبعد أي شيء”، مشيرا إلى أن مادورو ألحق ضررا بالولايات المتحدة، وربطه بملفات المخدرات والهجرة من فنزويلا. وأضاف: “لم يكن جيدا مع الولايات المتحدة، لذا سنرى ما سيحدث”.

ويأتي هذا التصعيد بعد وصول حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد ر. فورد والسفن الحربية المرافقة لها إلى منطقة الكاريبي نهاية الأسبوع الماضي، بالتزامن مع سلسلة ضربات نفذها الجيش الأميركي ضد نحو عشرين سفينة يشتبه بأنها تنقل المخدرات، ما أسفر عن مقتل 83 شخصا على الأقل.

ويثير الانتشار العسكري الأميركي ومناورات الضربات الجوية خشية من تصعيد أوسع في المنطقة، بينما يكرر مادورو التأكيد على أنه منفتح للحوار ويعتبر أن الهدف من العمليات الأميركية هو الضغط لإجباره على الخروج من السلطة، مؤكدا أن أي محادثة ستبقى ضمن إطار احترام سيادة فنزويلا ومصالح شعبها.