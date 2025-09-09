مادورو يكشف مطامع واشنطن في فنزويلا: النفط والغاز والذهب وراء الضغوط الأمريكية

كشف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن الهدف الأساسي للولايات المتحدة من الضغوط على بلاده ليس مكافحة المخدرات، بل السيطرة على النفط والغاز والموارد الطبيعية الهائلة في فنزويلا.

وأوضح مادورو في مقابلة حصرية مع قناة “روسيا اليوم”، أن بلاده تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم، ورابع أكبر احتياطي للغاز في منطقة الكاريبي، إلى جانب احتياطيات ضخمة من الذهب و30 مليون هكتار من الأراضي الزراعية وموارد مائية واسعة.

وأشار إلى أن واشنطن تتبع مؤامرة إعلامية لتشويه سمعة فنزويلا وخلق ذريعة للهجوم، موضحاً أن هناك 8 مدمرات أمريكية قبالة سواحل بلاده، و1200 صاروخ موجه نحوها، إضافة إلى غواصة نووية، كما أشار إلى استخدام بورتوريكو كقاعدة عسكرية محتملة ضد فنزويلا.

وفيما يتعلق بمزاعم مكافحة المخدرات، اعتبر مادورو أن الكارتيل الحقيقي هو “الكارتيل الشمالي” في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن 85% من أموال المخدرات العالمية تغسل في البنوك الأمريكية الرسمية، بما في ذلك أموال الأفيون، بقيمة تتجاوز 500 مليار دولار سنوياً.

وأكد أن كولومبيا هي المصدر الرئيسي للكوكايين، حيث يهرب 70% منه عبر موانئ الإكوادور و87% عبر المحيط الهادئ، بينما يمر نحو 5% فقط عبر فنزويلا، وقد تمكنت بلاده من اعتراض وتدمير أكثر من 70% من تلك الكميات، التي تتجاوز 100 طن سنوياً.

ووصف مادورو ما يحدث بأنه “مؤامرة هوليوودية” ضد فنزويلا، مشدداً على أن الهدف الحقيقي للولايات المتحدة هو السيطرة على الموارد الطبيعية الاستراتيجية في بلاده وليس مكافحة المخدرات.