«مادورو» يوجه نداء عاجلاً.. أمريكا تطلق عملية «الرمح الجنوبي» ضدّ فنزويلا

أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أن وزارة الحرب بدأت تنفيذ عملية عسكرية جديدة تحت اسم “الرمح الجنوبي” ضد عصابات المخدرات، تنفيذاً لأوامر الرئيس دونالد ترامب.

وقال هيغسيث عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” إن العملية تقودها فرقة العمل المشتركة للرمح الجنوبي بالتعاون مع قيادة الجيش الأمريكي الجنوبية، مشيراً إلى أن المهمة تهدف إلى حماية الولايات المتحدة من المخدرات ومكافحة الإرهاب في نصف الكرة الغربي. وأضاف أن العملية تستهدف إبقاء المخدرات بعيداً عن وطنه، وضمان أمن المواطنين الأمريكيين.

وسبق أن أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في أغسطس 2025 استعداد ترامب لاستخدام جميع عناصر القوة الأمريكية لمحاربة تهريب المخدرات، في إشارة إلى احتمال تنفيذ عمليات عسكرية ضد فنزويلا.

وفي سياق العمليات العسكرية، أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ ضربة على سفينة مشتبه بتورطها في تهريب المخدرات في البحر الكاريبي، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على متنها. وأفاد البنتاغون بأن الضربات الأمريكية منذ سبتمبر استهدفت نحو 20 سفينة في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، أسفرت عن مقتل 76 شخصاً على الأقل.

وأثارت هذه الضربات انتقادات دولية، حيث توقفت بريطانيا عن تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة خشية استخدامها لشن ضربات عسكرية، ووصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك هذه الإجراءات بأنها انتهاك للقانون الدولي وإعدامات خارج نطاق القضاء.

وفي الوقت نفسه، شهدت العاصمة كاراكاس مسيرة شبابية شارك فيها مادورو احتجاجاً على ما وصفته السلطات بـ”التهديدات الأمريكية ضد فنزويلا”، وسط تكهنات حول مغادرة محتملة للرئيس إلى كوبا، ما وصفته السلطات الفنزويلية بأنها حملة إعلامية ضد البلاد.

من جانبها، اعتبرت الحكومة الفنزويلية تحركات واشنطن استفزازاً ومحاولة لزعزعة الاستقرار وانتهاكاً للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطابع منزوع السلاح وغير النووي لمنطقة الكاريبي.

وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو دعوته للشعب الأمريكي للتوحد مع بلاده من أجل سلام الأمريكتين، مطالباً بوقف الحروب غير العادلة التي أرهقت المنطقة.

وجاءت تصريحات مادورو خلال مقابلة حصرية مع شبكة “سي إن إن”، حيث قال باللغة الإسبانية: “لنتحد من أجل سلام الأمريكتين. لا مزيد من الحروب التي لا نهاية لها، لا مزيد من الحروب غير العادلة. لا مزيد من ليبيا. لا مزيد من أفغانستان”.

وأضاف رداً على سؤال حول رسالته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإنجليزية: “نعم للسلام، نعم للسلام”.

وأشار مادورو إلى تصاعد التوترات مع واشنطن بعد نشر الولايات المتحدة لسفن حربية في منطقة الكاريبي لملاحقة ما تصفه بـ”سفن تهريب المخدرات”، بينما تتهم فنزويلا أمريكا بمحاولة تغيير النظام تحت غطاء مكافحة المخدرات.

ويأتي هذا النداء في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً أمريكياً غير مسبوق، شمل نشر نحو 15 ألف جندي و12 سفينة حربية، بينها حاملة طائرات وصفت بأنها “أكثر منصة قتالية فتكا” في البحرية الأمريكية.

كما نفذت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 20 ضربة ضد سفن يُزعم أنها متورطة في تهريب المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل 80 شخصاً، بحسب المصادر الأمريكية.

وردت فنزويلا على هذا التصعيد بإطلاق تعبئة واسعة للعسكريين وقوات الميليشيات المدنية، التي كانت تمارس تدريبات منتظمة في مختلف أنحاء البلاد تحسباً لأي تهديد محتمل. كما شُوهدت عوائق مضادة للمركبات على الطريق السريع الرئيسي بين كاراكاس والساحل، في خطوة دفاعية واضحة.

وتصر واشنطن على أن تحركاتها العسكرية تهدف إلى مكافحة تهريب المخدرات، بينما تعتبر فنزويلا أن الهدف الحقيقي هو فرض تغيير نظامها، في أكبر وجود عسكري أمريكي في المنطقة منذ غزو بنما عام 1989، مما أثار تكهنات بشأن احتمال صراع أوسع.

موسكو تعرب عن قلقها إزاء التصعيد الأمريكي في البحر الكاريبي

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، عن قلق موسكو البالغ إزاء الأساليب والإجراءات الأمريكية لحل المشاكل في البحر الكاريبي، ووصفتها بأنها تتعارض مع الالتزامات القانونية الدولية للولايات المتحدة.

وقالت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية: “نشعر بقلق بالغ إزاء الأساليب العسكرية، التي اختارتها الولايات المتحدة لحل المشكلة، والتي تمثل تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية لدول أمريكا اللاتينية، تتعارض تصرفات السلطات الأمريكية بشكل مباشر مع التزاماتها القانونية الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988”.

من جهته، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن روسيا تأمل ألا تقوم الولايات المتحدة بإجراءات من شأنها زعزعة استقرار الوضع في منطقة البحر الكاريبي وحول فنزويلا، مشيرًا إلى أن الالتزام بالقانون الدولي “في حالة يرثى لها” في الوقت الحالي.