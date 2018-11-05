ماذا اشترط السلطان لقبول عرض ميلان

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن السويدي “زلاتان إبراهيموفيتش” لاعب لوس أنجليس جالاكسي الأمريكي يأمل العودة إلى ملعب سان سيرو حيث ترك بصمة مع نادي ميلان.

وقالت “كورييري ديلا سيرا” و”توتو سبورت” وصحف إيطالية أخرى أن المفاوضات لازالت مستمرة بين ميلان والمهاجم المخضرم البالغ عمره 37 عاماً.

ولعب إبراهيموفيتش في ميلان من 2010 إلى 2012 وسجل 56 هدفاً وتوج مع الفريق بالدوري الإيطالي في موسم 2010-2011.

ويبدو أن عرض ميلان يقتصر على 6 أشهر تبدأ في يناير 2019.

لكن الصحف أشارت إلى أن لاعب برشلونة ومانشستر يونايتد السابق يريد عقداً مدته 18 شهراً ليعود إلى الروسونيري.

وتألق إبراهيموفيتش في أوروبا مع كل الأندية التي لعب لها، إلا أن إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة وضعت حداً لمسيرته مع يونايتد لينتقل إلى جالاكسي في مارس الماضي.

وارتدى لاعب منتخب السويد السابق قمصان أندية أياكس أمستردام ويوفنتوس وإنترناسيونالي وبرشلونة وميلان وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.