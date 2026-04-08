ماذا تتضمن «خطة إيران للسلام» المكونة من 10 نقاط؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء 7 أبريل 2026، موافقته على تعليق الهجمات على إيران لمدة أسبوعين، بعد التوصل إلى اتفاق شبه كامل على جميع نقاط الخلاف السابقة بين الطرفين، مع اشتراط موافقة إيران على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز.

وأكد ترامب في منشور على حسابه في “تروث سوشيال” أن هذا الاتفاق يمثل وقف إطلاق نار من الجانبين، موضحاً أن الولايات المتحدة تلقت اقتراحاً من إيران مكوناً من 10 نقاط، واصفاً إياه بـ”الأساس الصالح للتفاوض لإنهاء الخلافات السابقة”.

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية إن المقترح يتضمن بروتوكولاً للمرور الآمن عبر مضيق هرمز، إضافة إلى مطالب برفع العقوبات الأمريكية، وإعادة بناء البنية التحتية المتضررة، وإنهاء الأعمال العدائية في الشرق الأوسط، بما يشمل وقف الغارات الإسرائيلية في لبنان.

وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية، تشمل بنود المقترح الإيراني:

ضمان عدم مهاجمة إيران مرة أخرى.

إنهاء دائم للحرب، وليس مجرد وقف إطلاق النار المؤقت.

وقف الغارات الإسرائيلية في لبنان.

رفع جميع العقوبات الأولية والثانوية على إيران.

إنهاء جميع قرارات مجلس الأمن ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

دفع تعويضات لإيران أو استخدام حصتها من رسوم عبور مضيق هرمز لإعادة الإعمار.

استمرار سيطرة إيران على مضيق هرمز ووضع بروتوكول للمرور الآمن.

فرض رسوم قدرها مليوني دولار لكل سفينة تمر عبر المضيق، تقاسمها مع سلطنة عمان.

إنهاء جميع الأعمال القتالية الإقليمية ضد حلفاء إيران.

انسحاب القوات القتالية الأمريكية من المنطقة، ووقف الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان.

وكان دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في منشور عبر منصة “إكس” إلى الالتزام بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، مشيداً بجهود الطرفين الدبلوماسية واعتبارها فرصة لإفساح المجال للمفاوضات القادمة في إسلام آباد يوم الجمعة 10 أبريل 2026، للوصول إلى اتفاق نهائي لتسوية جميع النزاعات.

ويأتي هذا الاتفاق المؤقت بينما تتواصل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لليوم الأربعين على التوالي، وسط تبادل الضربات العسكرية، ما أثار مخاوف من تأثيرات أمنية واقتصادية على مستوى المنطقة والعالم.

ويشكل مضيق هرمز أحد أبرز الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، حيث يمر عبره نحو خمس صادرات النفط العالمية، ويعتبر التحكم فيه أمراً محورياً لاستقرار أسواق الطاقة العالمية.

وتعكس خطة إيران للسلام المكونة من 10 نقاط محاولة لإيجاد تسوية شاملة ومستدامة، تضمن حقوق إيران السيادية، وحماية حلفائها الإقليميين، مع خلق بيئة دبلوماسية آمنة لإنهاء النزاع الممتد في الشرق الأوسط.