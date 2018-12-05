ماذا تضمنت الرسالة التي سلمها ممثلو سيف الإسلام لوزارة الخارجية الروسية؟

حيث قال عضو الوفد الليبي محمد القيلوشي في مقابلة مع قناة روسيا اليوم أن سيف الإسلام عرض في رسالته وجهة نظره لحل الأزمة في بلاده، إضافة إلى تأكيده على دعمه لخارطة الطريق التي قدمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة لمجلس الأمن الدولي.

وأضاف القيلوشي انه أجرى في موسكو لقاء مطول مع نائب وزير الخارجية الروسي المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف وبحث الجانبان خلاله “كل السبل والإمكانيات المتاحة” لإنهاء الأزمة.

كما توقع القيلوشي أن ما تعاني بلاده منه ناتج عن الصراعات الدولية، الأمر الذي يجعل المبادرات الخارجية ومنها الفرنسية والإيطالية غير فعالة، معتبراً أن إجراء انتخابات وعقد مؤتمر وطني يبقيان سبيلا وحيدا كفيلا بإنقاذ الشعب الليبي، لأن ذلك سيمنح كل فئات الشعب وتياراته، دون إقصاء أو تهميش، منبرا للتعبير عن تطلعاتها وأمانيها.