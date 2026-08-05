ماذا تقول الدراسات.. هل «البطيخ» مفيد للجميع؟

يُعد البطيخ الأحمر من أكثر الفواكه ارتباطًا بفصل الصيف، إذ يمنح الجسم شعورًا بالانتعاش بفضل احتوائه على نسبة مرتفعة من الماء، لكن هذه الفاكهة التي تبدو بسيطة تحمل تركيبة غذائية غنية بمركبات نباتية وعناصر مهمة دفعت الباحثين إلى دراسة تأثيرها في صحة القلب، وضغط الدم، والعضلات، ومستويات السكر في الجسم.

ورغم انتشار الاعتقاد بأن البطيخ غذاء مناسب للجميع بسبب خفته وقلة سعراته الحرارية، تشير الدراسات العلمية إلى أن تأثيره يختلف من شخص إلى آخر بحسب الحالة الصحية، وطريقة تناوله، والكمية المستهلكة، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في سكر الدم أو مشكلات في الكلى.

يحتوي البطيخ الأحمر على نحو 90% من الماء، ما يجعله خيارًا جيدًا للمساعدة في ترطيب الجسم، خصوصًا خلال الطقس الحار أو بعد فقدان السوائل نتيجة التعرق. كما يحتوي على فيتامين “سي”، وفيتامين “أ”، والبوتاسيوم، إضافة إلى مركبات نباتية مهمة أبرزها الليكوبين، وهو مضاد أكسدة أعطته الأبحاث اهتمامًا واسعًا بسبب ارتباطه بصحة القلب وتقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم.

ويُعد الليكوبين من أبرز المركبات الموجودة في البطيخ، وهو الصبغة التي تمنحه اللون الأحمر المميز. وتشير أبحاث غذائية إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالليكوبين ترتبط بدعم صحة الأوعية الدموية، وتحسين بعض مؤشرات صحة القلب، بسبب قدرته على مقاومة الجذور الحرة التي تؤثر في خلايا الجسم.

كما يحتوي البطيخ على الحمض الأميني “سيترولين”، وهو مركب يدرسه الباحثون بسبب دوره المحتمل في إنتاج أكسيد النيتريك داخل الجسم، وهي مادة تساعد على توسع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم. وتشير بعض الدراسات إلى أن تناول السيترولين من مصادر غذائية مثل البطيخ يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على وظيفة الأوعية، خصوصًا لدى بعض الأشخاص.

ويحظى تأثير البطيخ على ضغط الدم باهتمام الباحثين، إذ أظهرت دراسات صغيرة أن تناول البطيخ أو مستخلصاته يمكن أن يساعد في تحسين بعض مؤشرات ضغط الدم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الضغط أو تصلب الشرايين، لكن الخبراء يؤكدون أن ذلك لا يغني عن العلاج الطبي أو النظام الغذائي المتكامل.

ورغم فوائده، لا يعني ذلك أن البطيخ مناسب بلا قيود لكل الأشخاص. فالأشخاص المصابون بمرض السكري يحتاجون إلى الانتباه إلى الكمية المتناولة، لأن البطيخ يحتوي على سكريات طبيعية يمكن أن تؤثر في مستوى الغلوكوز في الدم، رغم أن مؤشره السكري المرتفع لا يعني بالضرورة تأثيرًا كبيرًا عند تناوله بكميات معتدلة بسبب احتوائه على كمية كبيرة من الماء.

أما الأشخاص الذين يعانون من بعض أمراض الكلى، فقد يحتاجون إلى استشارة الطبيب بشأن كمية البطيخ المناسبة لهم، خصوصًا أن تنظيم السوائل وبعض المعادن مثل البوتاسيوم يصبح أكثر أهمية في هذه الحالات.

كما أن الإفراط في تناول البطيخ يمكن أن يؤدي إلى بعض المشكلات الهضمية لدى بعض الأشخاص، مثل الانتفاخ أو الشعور بعدم الراحة، بسبب كمية الماء والسكريات الموجودة فيه، خاصة عند تناوله بكميات كبيرة خلال فترة قصيرة.

وفيما يتعلق بتناول البطيخ الأحمر مع الخبز، تنتشر العديد من التساؤلات حول هذه العادة الغذائية. ولا تشير الأدلة العلمية إلى وجود ضرر مباشر من الجمع بين البطيخ والخبز، إذ يستطيع الجهاز الهضمي التعامل مع هذين النوعين من الطعام معًا. لكن التأثير يختلف بحسب كمية الخبز ونوعه والحالة الصحية للشخص.

فعند تناول كمية كبيرة من الخبز الأبيض مع البطيخ، قد ترتفع كمية الكربوهيدرات في الوجبة، ما يمكن أن يؤثر في مستويات السكر في الدم، خصوصًا لدى الأشخاص المصابين بالسكري أو الذين لديهم مقاومة للإنسولين. أما اختيار خبز الحبوب الكاملة الغني بالألياف فقد يساعد على إبطاء امتصاص السكريات وتحقيق توازن أفضل في الوجبة.

ويعتقد بعض الأشخاص أن تناول الفواكه مع الخبز يسبب تخمرًا أو مشاكل في الهضم، إلا أن الدراسات الطبية لا تدعم هذه الفكرة لدى الأشخاص الأصحاء. وتبقى المشكلة الأساسية مرتبطة بكمية الطعام، وتوازن الوجبة، واستجابة الجسم الفردية.

ويشير خبراء التغذية إلى أن أفضل طريقة للاستفادة من البطيخ هي تناوله ضمن نظام غذائي متنوع، وليس باعتباره علاجًا أو غذاءً خارقًا. فالفاكهة تقدم فوائدها عندما تكون جزءًا من نمط حياة يشمل الخضراوات، والبروتينات الصحية، والنشاط البدني المنتظم.

وتؤكد الأبحاث أن البطيخ الأحمر يمكن أن يكون إضافة مفيدة للنظام الغذائي لدى معظم الأشخاص، بفضل محتواه العالي من الماء، ومضادات الأكسدة، والمركبات النباتية، لكن الاستفادة منه تعتمد على الاعتدال ومعرفة احتياجات الجسم، خصوصًا لدى الأشخاص الذين لديهم حالات صحية خاصة.