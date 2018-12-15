ماذا تُريد حركة السترات الحمراء من الحكومة التونسية؟

حيث تشهد تونس موجة إضرابات واحتجاجات، ضربت عدة قطاعات من بينها المحاماة والتعليم، للمطالبة بحقوق اقتصادية واجتماعية، وهو ما ينذر بشتاء ساخن قد تشهده تونس، على بعد أقلّ من عام على موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

هذا وقال القائمون على حركة “السترات الحمراء”، في ندوة صحافية، أن التحركات هدفها تحقيق 22 مطلباً من بينها، خفض أسعار الطاقة، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتشغيل العاطلين عن العمل، إلى جانب إعادة النظر في الضرائب، معتبرين أنّها خطوة لاستعادة التونسيين لكرامتهم.

كما تتزامن التحركات الاحتجاجية التي تنوي هذه الحركة قيادتها، مع الذكرى الثامنة لاندلاع شرارة الثورة التونسية، التي بدأت يوم 17 ديسمبر 2010 وانتهت بالإطاحة بنظام بن علي في 11 يناير 2011.