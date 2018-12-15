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ماذا تُريد حركة السترات الحمراء من الحكومة التونسية؟

عين ليبيا | آخر تحديث: 15 ديسمبر 2018 - 13:30
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تونس
التحركات هدفها تحقيق 22 مطلباً من بينها، خفض أسعار الطاقة، ورفع الحد الأدنى للأجور. [رويترز]
كشفت حركة “السترات الحمراء” في تونس أمس الجمعة، أنها ستقود تحركات احتجاجية في مختلف مناطق البلاد، بدءاً من مطلع هذا الأسبوع للمطالبة بإصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

حيث تشهد تونس موجة إضرابات واحتجاجات، ضربت عدة قطاعات من بينها المحاماة والتعليم، للمطالبة بحقوق اقتصادية واجتماعية، وهو ما ينذر بشتاء ساخن قد تشهده تونس، على بعد أقلّ من عام على موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

هذا وقال القائمون على حركة “السترات الحمراء”، في ندوة صحافية، أن التحركات هدفها تحقيق 22 مطلباً من بينها، خفض أسعار الطاقة، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتشغيل العاطلين عن العمل، إلى جانب إعادة النظر في الضرائب، معتبرين أنّها خطوة لاستعادة التونسيين لكرامتهم.

كما تتزامن التحركات الاحتجاجية التي تنوي هذه الحركة قيادتها، مع الذكرى الثامنة لاندلاع شرارة الثورة التونسية، التي بدأت يوم 17 ديسمبر 2010 وانتهت بالإطاحة بنظام بن علي في 11 يناير 2011.

 

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كدايرين

خبر مهم جدا : قام ممثل سوري اسمه ( حسين مرعي ) بالتعري تماما اي تجرد من كامل ملابسه لفترة من الزمن خلال مشهد تمثيلي لمسرحية كان يؤديها على مسرح قرطاج في تونس و قد أصيب بعض الجمهور بالذهول و قام عدد من الجمهور بالخروج من المسرح !!!!! ( ما رأيكم بأخلاق السوريين ؟؟ ) اذا اردت التأكد من الخبر اكتب في قوقل ممثل سوري يتعرى !!!! و ستظهر لك صور الممثل و هو يتجرد من ثيابه

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1 ساعة مضت
بيع الوهم

يايهود تونس بلد الخراب والدمار لم يكيفكم تدمير وتخريب الدول العربية نسئل الله العلي العظيم بإن يكون الخراب ودمار داب بلدكم ويجعلكم وبلدكم فداء لجميع الدول العربية وشعوبها ياخونة ياكلاب اليهود .

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1 ساعة مضت