ماذا ستفعل إمارة «دبي» مع الكم الهائل من الديون؟

تتدهور الأوضاع المالية في إمارة دبي بشكل متسارع قد يدفع الإمارة الخليجية إلى نفق مظلم من الديون، مع استمرار تداعيات أزمة فيروس “كورونا” المستجد.

حيث أظهرت وثيقة إن إجمالي الدين المباشر لحكومة دبي بلغ 123.45 مليار درهم 33.61 مليار دولار في 30 يونيو 2020 ويشمل الديون المستحقة لحكومة أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي.

وفي ديسمبر 2018، جددت دبي لمدة 5 أعوام تسهيلات إئتمانية بعشرة مليارات دولار من أبوظبي حسبما جاء في نشرة أساسية لبيع دين مزمع اليوم الاثنين.

وفي مارس 2019، جددت دبي لمدة5 أعوام قرضا حجمه عشرة مليارات دولار من المصرف المركزي.

وفي أبريل، أبرمت دائرة المالية في دبي 3 صفقات دين تتألف من تسهيلات دين إسلامية لمدة 10 أعوام بقيمة 7.7 مليار درهم وقرض ثنائي لمدة7 أعوام حجمه 275 مليون دولار وقرض لمدة 8 أعوام بمليار درهم بحسب مانقلت إذاعة “مونت كارلو” الخبر.