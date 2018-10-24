ماذا طلب سلامة من أساتذة وأكاديميي جامعة مصراتة؟

كشف غسان سلامة أمس الثلاثاء خلال زيارته لمدينة مصراتة أنه سيقدم إحاطته المُقبلة لمجلس الأمن يوم 8 من الشهر القادم.

حيث طلب سلامة خلال الزيارة المشورة من أساتذة وأكاديميي جامعة ‎مصراتة بشأن أي مُخرج أو رأي أو مقترحات تُفيده في إحاطته القادمة وتكون محل دراسة من البعثة.

هذا طلب سلامة أيضاً ضغط مصراتة ومتابعتها لما قدمته أو تدخلت فيه البعثة بشأن الأوضاع الأمنية خاصة تغول الميليشيات المشرعنة في طرابلس على مؤسسات الدولة والاصلاحات الاقتصادية والتي تكونت من 26 قرار شرع في اثنين فقط منها وطلب الضغط لتطبيق الحزمة كاملة موضحاً جزء من تفاصيل ودور البعثة في ذلك .

وأثار سلامة خلال زيارته النقاش في قضية توحيد مصرف ليبيا المركزي قائلاً:

“هناك خطوات جيدة في هذا الشان”.

وكان سلامة قد وصل صباح أمس الثلاثاء مع نائبته ومستشارته في الشؤون السياسية ستيفاني وليامز إلى مدينة مصراتة في زيارة ألتقى فيها مع أعضاء المجلس البلدي هناك وأساتذة وأكاديميين في جامعة مصراتة بالإضافة لممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والعديد من الهيئات الأخرى.