ماذا قال بوتين عن المرتزقة الروس في ليبيا؟

تصريحات بوتين شركة فاغنر في ليبيا لا يمثلون الدولة الروسية ولا يحصلون على أموال منها [انترنت]

ردا على سؤال يوم السبت بشأن المرتزقة التابعين لشركة فاغنر الذين يقاتلون في ليبيا إنه إذا كان هناك مثل هؤلاء فإنهم لا يمثلون روسيا ولا تمولهم.

تصريحات بوتين جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في موسكو.

وقال بوتين إن الوقت قد حان لإجراء محادثات السلام الليبية في برلين وإنه من المهم إنهاء الصراع.

وقالت ميركل في نفس المؤتمر الصحفي إن ألمانيا تخطط لبدء إرسال دعوات لمحادثات السلام الليبية قريبا.

أوردت وسائل إعلام في وقت سابق تقارير عن مشاركة متعاقدين عسكريين روس سرا في دعم القوات الروسية في سوريا وأوكرانيا. وتقوم بتشغيل المتعاقدين شركة خاصة معروفة باسم فاغنر معظم أفرادها من الجنود السابقين.

ردا على سؤال بشأن وجود مرتزقة روس من شركة فاغنر في ليبيا.. بوتين: لا يمثلون الدولة الروسية ولا يحصلون على أموال منها.

وتنفي الدولة الروسية استخدام المرتزقة في الخارج.

وفي الآونة الأخيرة حثت تركيا وروسيا الأطراف المتصارعة في ليبيا على إعلان وقف إطلاق النار اليوم الأحد بينما تشتبك الفصائل المتحاربة وتنفذ ضربات جوية في صراع يجتذب تدخلا أجنبيا على نحو متزايد.