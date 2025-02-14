ماذا قال «رونالدو» في ردّه على سؤال مفاجئ عن سوريا؟

أجاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، على سؤال مفاجئ عقب نهاية مباراة فريقه أمام الأهلي جدة، أمس الخميس.

وحقق النصر الفوز بنتيجة (3-2) في لقاء مثير أقيم على ملعب “الإنماء” بجدة، ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي.

وبعد المباراة، فوجئ رونالدو بسؤال أحد الصحفيين أثناء مغادرته الملعب، حيث قال له: “هل تعلم ماذا يحدث في سوريا؟ وماذا تقول لهم؟”.

جاء رد رونالدو مقتضبا ومؤثرا، حيث قال: “أحب هذا البلد”.

من جهة أخرى، واصل النصر تعزيز هيمنته على الأهلي في الدوري السعودي، ليكرس “لعنة” عدم الخسارة أمام الأهلي لفترة طويلة.

وخلال آخر 7 مواجهات بين الفريقين في الدوري، حقق النصر انتصارات في 5 مباريات، بينما انتهت مباراتان بالتعادل، ليثبت بذلك تفوقه في الكلاسيكو السعودي.

https://twitter.com/bt3/status/1890141123135557986