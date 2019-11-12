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ماذا قال كريستيانو رونالدو حول استبعاده من مباراة اليوفي وميلان؟

عين ليبيا | آخر تحديث: 12 نوفمبر 2019 - 15:17
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ترددت الكثير من الشائعات عن غضب اللاعب وعن إمكانية تعرضه للعقاب. [إنترنت]
نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة له خلال المباراة التي فاز بها يوفنتوس أمام ميلان 1-0 الأحد، وشهدت جدلاً بسبب إخراج المدرب للدون من المباراة واستبداله بـ ديبالا.

حيث علق الدول على الصورة التي نشرها حسابه في إنستغرام قائلاً:

“مباراة صعبة، وفوز مهم”.

هذا وكان المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري قد استبدل رونالدو بالأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 55 وهو التغيير الذي لم يلق قبولاً من المهاجم البرتغالي، فغادر إلى غرف تغيير الملابس مباشرة ثم غادر الملعب قبل انتهاء المباراة التي شهدت هدفاً من ديبالا.

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كما ترددت الكثير من الشائعات عن غضب اللاعب وعن إمكانية تعرضه للعقاب، خاصة أن اللاعب البالغ 34 عاماً، قد أثار واقعة مشابهة عند استبداله قبل نهاية لقاء مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي بدوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي، ودخوله في مشادة مع مدربه ساري، اعتراضا على تبديله.

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