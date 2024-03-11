ماذا نأكل مع حلول أول أيام الشهر الفضيل؟

يعتبر شهر رمضان المبارك فرصة للتخلص من العادات السيئة التي تؤثر على صحتنا، من خلال اتباع نظام غذائي يريح الجسم ويقيه من الأمراض، فماذا نأكل مع حلول أول أيام الشهر الفضيل؟

وفي هذا السياق، ينصح خبراء التغذية، بمجموعة من الأمور كمخطط وجبة إفطار مثالية، وهي:

تناول 3 تمرات مع كوب ماء.

اعتماد شوربات الخضار أو العدس أو الدجاج.

تناول المقبلات بعد الشوربة، إذ تهيئ المعدة لبدء عملية الهضم، وينصح باختيار المقبلات الغنية بالخضار مثل الفتوش والسلطة الخضراء والتبولة مع قليل من الليمون أو الخل دون إضافة أي ملح.

من الأفضل أن تحتوي موائد رمضان على طبق رئيسي واحد.

يجب أن يشتمل طعام وجبة الإفطار على الأرز والمعكرونة والخبز، واللحوم الحمراء أو الدجاج أو السمك، والفول والعدس والحمص.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، يجب على الصائم الحرص على تناول لترين من الماء يوميًا أي ما يعادل 8 أكواب، على دفعات بين الإفطار والسحور، لتجنب الثقل ومشاكل التلبك المعوي، كما ينصح بعدم استبدال كمية الماء هذه بالعصائر الغنية بالسكريات والسعرات الحرارية، والتي لا تحتوي على فوائد غذائية، بل تسبب العطش، كما ينصح بتجنب الأطعمة المالحة مثل المخللات التي تساعد على احتباس السوائل ما يسبب عطش الصائم في ساعات الصيام الطويلة.

المصدر: مواقع إلكترونية.