ماذا يحدث في الجامعات المصرية.. إحالة أساتذة للتحقيق بعد أعمال شنيعة بالطلّاب!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو أظهرت أن أستاذا في جامعة الوادي الجديد المصرية، عاقب أحد الطلاب بطريقة بشعة جدا.

وردا على ذلك، “أعلنت جامعة الوادي الجديد المصرية، إحالة أحد أعضاء هيئة التدريس لديها، إلى مجلس التأديب لإدانته بالاعتداء على أحد الطلاب”.

وقالت الجامعة، في بيان لها، إن هذا التصرف “غير مسؤول ويتنافى مع القيم والتقاليد الجامعية ويشكل إخلالًا بواجبات عضو هيئة التدريس، وعدم التزامه بالعمل على غرس القيم والتقاليد الجامعية الأصيلة في نفوس الطلاب”.

وشددت الجامعة على أن هذا التصرف “لا يعدو أن يكون سوى تصرفًا فرديًا، صدر عن عضو هيئة تدريس حديث العهد بالعمل الجامعي ولا يعبّر عن علاقة جموع أعضاء هيئة التدريس بأبنائهم من طلاب الجامعة”.

وفي حادثة مماثلة من الجامعات المصرية أيضا، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأستاذ بكلية الحقوق يتلفظ بألفاظ سيئة للطلاب في وجود طلبة من الجنسين “أولاد وبنات”، وأثارت كلماته غضبًا واسعًا واستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية في مصر منصور محمد، “أن تلفظ الأستاذ الجامعي بعبارات خارجة لطلابه لن يمر دون حساب رادع”.

وأمر رئيس جامعة المنوفية الدكتور أحمد القاصد، “بإحالة أستاذ بكلية الحقوق بجامعة المنوفية إلى التحقيق بعد واقعة الألفاظ البذيئة في مدرج كلية الحقوق والتي أثارت غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأوضح الدكتور منصور محمد عميد كلية الحقوق، “أن الواقعة كانت قد بدرت من أستاذ جامعي متفرغ يدرس مادة الإقتصاد بالكلية في حضور طلاب الفرقة الأولى، الإثنين الماضي، وتم نشرها علي مواقع التواصل الاجتماعي”.

وبحسب موقع الدستور، أضاف أن “الواقعة كانت في مقطع فيديو تضمن ألفاظ خارجة عن العرف الجامعي والإنسان، كما أكد على أن هذه الألفاظ لا يصح أن تخرج من إنسان عادي فما بالك من أستاذ جامعي”.