ماذا يحصل للجسم عند تناول المشروبات الغازية بانتظام؟

الدكتورة تاتيانا رازوموفسكايا، خبيرة التغذية الروسية، تقول إلى أن الكثيرين يتناولون المشروبات الغازية عدة مرات في الشهر.

فهل هذا مضر ، وماذا يحصل عند تناولها بانتظام يوميا؟

تقول الخبيرة إن كل 100 غرام من المشروبات الغازية تحتوي في المتوسط على 27-45 سعرة حرارية، وهذه نسبة عالية للمشروبات، وليست المواد المغذية مصدر السعرات الحرارية، بل السكر. فعلى سبيل المثال تحتوي قنينة مشروبات غازية حجمها لتر واحد على 25 ملعقة صغيرة من السكر .

وتضيف، تخفض هذه المشروبات الشهية فمثلا “عندما يشرب الطفل قنينة صغيرة من هذه المشروبات حجمها 330 ملليلترا فيها 9 ملاعق سكر، فإنه لن يشعر بالجوع، وعندما يصبح هذا دوريا وبصورة منتظمة فإنه لن يحصل على الفيتامينات والعناصر المغذية”.

وتضيف، وحتى عندما يتضمن النظام الغذائي الحبوب الكاملة والخضروات بأنواعها والأسماك واللحوم ومنتجات اللبان، فإن تناول المشروبات الغازية المحتوية على نسبة عالية من السكر، يسبب اضطراب توازن نبيت الأمعاء، ويمنع امتصاص المواد المفيدة.

وتشير الدكتورة، إلى أن المشروبات الغازية تحتوي على الكافيين، الذي يمكن أن يثير الأطفال، إضافة إلى أنه مدر للبول، ما يسبب نقص عنصري المغنيسيوم والكالسيوم في الجسم. وكما هو معلوم يؤثر الكالسيوم في الأسنان والعظام وفي تخثر الدم وعمل العضلات والغدة الدرقية.

وتعتبر التشنجات في الأرجل أولى علامات نقص الكالسيوم في الجسم. وأما نقص المغنيسيوم في الجسم فيؤثر سلبا في الجهاز العصبي ويسبب الصداع وتقلب المزاج والتهيج.

وتشير الخبيرة، إلى أن المنتجين يكتبون على منتجاتهم، أنها خالية من السكر. قد يكون هذا صحيحا، ولكنها تحتوي في جميع الأحوال على بدائل السكر مثل اسبارتام.

وتقول، “هذه البدائل لا تؤثر في الوزن، ولكن تسبب اضطراب عملية التمثيل الغذائي ، لأن الشخص يشعر بالمذاق الحلو ولكنه لا يشعر بالشبع، لذلك يتناول كمية طعام أكثر من المعتاد”.

وتحتوي المشروبات الغازية على حمض الفوسفوريك وحمض الستريك، اللذين يسببان تآكل مينا الأسنان. بالطبع الأسنان تتأثر ليس فقط من المشروبات الغازية، بل وأيضا من عصائر الحمضيات، لذلك تنصح جميع محبي عصائر الحمضيات تناولها باستخدام المصاصات لتقليل ملامستها للأسنانحسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.