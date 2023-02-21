مارس القادم.. موعد لبناء 200 ألف منزل في تركيا لتعويض متضرري الزلزال

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ حكومته ستقدم على الخطوة الأولى لبناء 200 ألف منزل في 11 ولاية في مارس المقبل.

جاء ذلك في تصريحات صحفية بولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا عقب زيارته تجمع منازل سابقة التجهيز لصالح ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي البلاد.

وأشار أردوغان إلى أنّ نحو ثلث قهرمان مرعش باتت غير صالحة للسكن جراء الزلزال المزدوج، لافتا إلى استكمال نصب 10 آلاف منزل سابق التجهيز في منطقة الزلزال، وتواصل العمل لإقامة 65 ألف أخرى.

وأكد أردوغان أنّهم وصلوا إلى مرحلة وضع الخطوات الملموسة حول المنازل الدائمة، مضيفا: «سنبدأ إن شاء الله في وضع حجر الأساس لـ 45 ألفًا و67 منزلًا في مارس بكهرمان مرعش والبدء في بنائها».

وأوضح أردوغان أنّهم سيرفعون الرقم إلى 100 ألف وفي حال الحاجة سيتم رفعه إلى 200 ألف، مشددا أنّ المنازل ستبنى في أماكن آمنة وبحيث لا تتجاوز 3 أو 4 طوابق.​​​​​​​