ماركوس نايت ينضم إلى الأهلي طرابلس قبل كأس العالم للأندية

أعلن فريق الأهلي طرابلس لكرة السلة عن تعاقده مع المحترف الأمريكي ماركوس نايت، قادمًا من نادي يونكس كازان الروسي، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز صفوفه قبل المشاركة المرتقبة في كأس العالم للأندية.

ويأتي هذا التعاقد ضمن خطة النادي لدعم تشكيلته بلاعبين ذوي خبرة دولية، بما يرفع من حظوظ الفريق في المنافسة على البطولة، التي تُعد من أبرز المحافل العالمية في كرة السلة.

هذا وستقام النسخة القادمة من كأس العالم للأندية لكرة السلة، المعروفة أيضًا باسم كأس القارات لكرة السلة (FIBA Intercontinental Cup)، في سبتمبر 2025 بسنغافورة.

وستقام النسخة بمشاركة 6 فرق وهي:

أهلي طرابلس الليبي: بطل أفريقيا (دوري BAL).

هيروكي سان-إن نيو فينيكس الياباني: بطل آسيا.

يونيكاخا ملقا الإسباني: بطل أوروبا (دوري أبطال أوروبا لكرة السلة).

كويمسا الأرجنتيني: بطل الأمريكتين.

تاسمانيا جاكجامبرز الأسترالي: بطل أوقيانوسيا – الدوري الأسترالي (NBL).

فريق من دوري الرابطة الوطنية الأميركية لكرة السلة للمحترفين (NBA G League).