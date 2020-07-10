ماري ترامب تصف عائلة الرئيس بالـ«مختلة»

في كتاب جديد لها، قالت ابنة شقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس يعاني من النرجسية واضطرابات أخرى، وأن ما دفعه إلى النجاح والده الذي شجع تلك الصفات.

واستعانت ماري ترامب بالتدريب الذي حصلت عليه في علم النفس لتصل إلى استنتاجها حول الرئيس الأمريكي.

وفي كتابها «تو ماتش أند نيفر إيناف: هاو ماي فاميلي كرياتيد ذا موست دينجرس مان»، تتحدث ماري ترامب عن ”عائلة مختلة بصورة مرضية خبيثة“ هيمن عليها رب العائلة، فريد ترامب، الذي كان اهتمامه الوحيد بأبنائه الخمسة منصبا على إعداد وريث لأعماله العقارية.

وقالت إنه استقر في النهاية على دونالد، حيث رأى أن ما يتصف به ابنه الثاني من ”غطرسة وتسلط“ سيحقق الغرض المنشود في العمل.

وأضافت:

عرقل قدرة دونالد على التطور والنضج ومعايشة المشاعر الإنسانية“. وقالت ”دونالد تحركه الفرقة والانقسام. إنها الطريقة الوحيدة التي يعرفها لكي يستمر- وقد عمل جدي لضمان ذلك قبل عقود من الزمن عندما زرع الخلاف بين أبنائه.

ومن المقرر صدور الكتاب يوم الثلاثاء القادم، وهو أول سيرة ذاتية لترامب يكتبها أحد أفراد أسرته.

فيما سعى روبرت، شقيق الرئيس، جاهداً لمنع نشر الكتاب، ولكن دون جدوى. فيما تستمر المعركة القضائية والتي لا يتوقع تُفضي إلى منع النشر.

هذا ووصفته المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي مكيناني، يوم الثلاثاء، بالـ”كتاب أكاذيب“. ويأتي نشره في وقت يسعى فيه الرئيس الجمهوري للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر.