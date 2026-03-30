ماري ترامب تهاجم عمّها: تغيير النظام سيأتي في أمريكا وليس إيران

وجهت ماري ترامب، ابنة شقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتقادًا لاذعًا لعمّها، في منشور جديد عبر منصة “X”، مؤكدة أن “دونالد سيواجه تغيير النظام في نهاية المطاف، ولكن في أمريكا، وليس في إيران”، وأضافت قائلة: “لا للملوك”.

وماري ترامب، المولودة في مايو 1965، عالمة نفس وسيدة أعمال ومؤلفة أمريكية، تعد من أبرز أفراد العائلة الذين انتقدوا الرئيس ترامب علنًا. وسبق أن نشرت كتابًا يكشف تفاصيل من داخل الأسرة، متهِمة إياه بسوء الإدارة والانانية المفرطة، ما أضاف مزيدًا من التوتر إلى العلاقة بين أفراد العائلة.

وجاءت تصريحات ماري ترامب بعد يوم من موجة احتجاجية واسعة شهدتها الولايات المتحدة يوم السبت الماضي، حيث شارك ملايين المتظاهرين في أكثر من 3,300 تجمع في جميع الولايات الخمسين، تحت شعار No Kings، احتجاجًا على ما وصفه المشاركون بسياسات استبدادية وإجراءات تنفيذية موسعة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقًا لما نشرته صحيفة واشنطن بوست.

وتباينت دوافع المحتجين، فبعضهم حضر للدفاع عن المبادئ الديمقراطية، بينما كان آخرون يعارضون سياسات ترامب بوجه عام، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالهجرة، وتراجع حقوق الإجهاض، والحرب المستمرة مع إيران.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات مثل: “نقاتل من أجل الديمقراطية” و”هذا أول نظام ديكتاتوري أراه”، ما يعكس الغضب الشعبي العارم ضد ما وصفوه بالإجراءات الاستبدادية.

هذا التصعيد في الخطاب العائلي والعام يأتي في وقت حساس للسياسة الأمريكية، وسط مخاوف من استمرار الانقسامات الداخلية واحتدام التوترات حول سياسات الرئيس ترامب، حيث يبدو أن المعارضة الشعبية تتزايد، مدعومة بتحركات أفراد العائلة الذين يوجهون رسائل قوية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وماري ترامب ليست الوحيدة في العائلة التي تنتقد سياسات الرئيس، فقد شكّلت تصريحاتها وكتابها نافذة للرأي العام على ما يجري داخل الأسرة الحاكمة، مما أثر على الصورة العامة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

Donald is going to get regime change after all–but in America, not Iran.

No Kings. — Mary L Trump (@MaryLTrump) March 29, 2026