«مازن» يُتابع جهود مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية

تابع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لواء خالد مازن، جهود مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير، اليوم الثلاثاء، بمكتبه في طرابلس، مع مدير مكتب حقوق الإنسان عميد دكتور فؤاد الباشا.

واستمع الوزير لشروح وافية عن جهود المكتب خلال الأشهر الماضية، ونتائج الزيارات الميدانية لعديد المكونات التابعة للوزارة، والإجراءات المتخذة لإعمال حقوق الإنسان في العمل الأمني تنفيذا لتطلعات الوزارة والتزاماتها الدولية والمحلية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.