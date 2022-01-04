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«مازن» يُتابع جهود مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 4 يناير 2022 - 18:37 | آخر تحديث: 4 يناير 2022 - 18:39 نُشر: الثلاثاء، 4 يناير 2022 - 18:37
ليبيا
«مازن» يُتابع جهود مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية
وزارة الداخلية
وزير الداخلية يجتمع بمدير مكتب حقوق الإنسان

تابع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لواء خالد مازن، جهود مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير، اليوم الثلاثاء، بمكتبه في طرابلس، مع مدير مكتب حقوق الإنسان عميد دكتور فؤاد الباشا.

واستمع الوزير لشروح وافية عن جهود المكتب خلال الأشهر الماضية، ونتائج الزيارات الميدانية لعديد المكونات التابعة للوزارة، والإجراءات المتخذة لإعمال حقوق الإنسان في العمل الأمني تنفيذا لتطلعات الوزارة والتزاماتها الدولية والمحلية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

آخر تحديث: 4 يناير 2022 - 18:39
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