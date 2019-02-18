مازيراتي تكشف عن أول سياراتها الكهربائية وتُعلن موعد وصولها للأسواق

كشفت شركة “مازيراتي” المتخصصة بإنتاج السيارات الفاخرة عن نيتها إطلاق أولى مركباتها الكهربائية.

حيث ستكون السيارة الجديدة مزودة بهيكل انسيابي أنيق، وقمرة تتسع لراكبين فقط، وعجلات رياضية كبيرة بإطارات رقيقة.

هذا وستعمل هذه المركبة بمحركات كهربائية بعزم 500 حصان تقريباً، قادرة على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ ساعة في غضون ثانيتين فقط، والوصول بها إلى سرعة تبلغ 300 كلم/ ساعة.

كما ستزودها “مازيراتي” بنظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام رياضي للسرعات العالية، وأنظمة فرامل وتعليق متطورة، أما إطلاقها رسمياً فمن المنتظر أن يتحقق العام المقبل.