ماسك: أمريكا تتحرك بسرعة كبيرة نحو الإفلاس

رأى رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، أن “أمريكا تتحرك الآن بسرعة كبيرة نحو الإفلاس”، منتقدا بشدة “الوضع المالي للولايات المتحدة”.

وكتب ماسك في منشور عبر منصة “إكس”: “أمريكا تتحرك الآن بسرعة كبيرة نحو الإفلاس”.

في وقت سابق، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن “ماسك” ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، سيترأسان الإدارة الجديدة للكفاءة الحكومية (DOGE)، وكان وعد “ماسك” بخفض إنفاق الميزانية الأمريكية بما لا يقل عن تريليوني دولار إذا فاز دونالد “ترامب” بالانتخابات.

يذكر أن “الدين العام الأمريكي بلغ مستوى تاريخيا جديدا، حيث تجاوز مستوى 36 تريليون دولار”، وكان الدين العام الأمريكي قد تجاوز خلال يوليو الماضي، عتبة 35 تريليون دولار، أي ما يعادل 122.5% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة”.

America is currently headed for bankruptcy super fast https://t.co/Tm6JFJ6mef — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2024