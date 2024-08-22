ماسك: خلال 10 سنوات سيحمل ملايين الناس غرسات دماغية!

توقع رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، “أنه في غضون السنوات العشر المقبلة سيستخدم ملايين الناس غرسات Neuralink الدماغية”.

وكتب ماسك عبر شبكة “إكس” تعليقا على مستجدات حالة المريض الثاني الذي تلقى شريحة دماغية: “إذا سارت الأمور على ما يرام، ففي غضون بضع سنوات سيحصل مئات الأشخاص على Neuralink، وربما في غضون 5 سنوات سيحصل عليها عشرات الآلاف، وفي غضون 10 سنوات سيحصل عليها الملايين”.

هذا” وأسس ماسك شركة Neuralink الناشئة في يوليو 2016 وتقوم بتطوير رقائق يمكن زراعتها في الدماغ البشري، ويعتقد الملياردير أن مثل هذه الأجهزة ستمكن الشخص من أن يصبح “إنسانا آليا” قادرا على مقاومة الذكاء الاصطناعي، كما ستساعد الناس على تعلم التحكم في الكمبيوتر باستخدام قوة الفكر”.

وفي 28 يناير الماضي، زرعت شركة Neuralink لأول مرة شريحة إلكترونية في الدماغ البشري مما مكن شخصا مشلولا من التحكم في جهاز الكمبيوترK ,في أغسطس الحالي، أعلن ماسك نجاح عملية زراعة شريحة Neuralink في دماغ مريض ثان.