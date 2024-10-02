ماسك: رؤية وسماع «هاريس» عقاب لا أستطيع تحمّله

قال رجل الأعمال الأمريكي ومالك منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي إيلون ماسك، إنه لن يستطيع تحمّل رؤية “كامالا هاريس”، في حال فوزها بالانتخابات، مؤكّدا أنه “عقاب قاسي لن يستطيع تحمّله”.

وفي تغريدة على موقع “اكس”، قال ماسك: “يجب أن يفوز “ترامب” و”فانس”، لا أستطيع تحمل 4 سنوات من رؤية وسماع “كامالا” و”والز”، سيكون هذا عقابا قاسيا وغير عادي!”.

وكان رجل الأعمال الأمريكي ومالك منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي إيلون ماسك، انتقد المرشحة الرئاسية للانتخابات الأمريكية كامالا هاريس، قائلا: “إن نجاح مهمة الوصول للمريخ تعتمد على فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة”.