ماسك يؤكد عودة «إكس» بعد انقطاع عالمي.. وعشرات الآلاف يستعيدون خدماتهم بسرعة

عادت خدمات منصة “إكس” التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك للعمل لدى غالبية المستخدمين بعد انقطاع أثر على عشرات الآلاف في الولايات المتحدة وعدة دول حول العالم، حسب بيانات موقع “داون ديتيكتور” لتتبع أعطال الإنترنت.

وسُجّل ذروة الانقطاع عند الساعة 8:51 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، حيث بلغ عدد البلاغات أكثر من 25,800 حالة، قبل أن ينخفض العدد تدريجياً إلى أقل من 650 حالة، ما يشير إلى استعادة الخدمة تدريجياً.

وفي منشور على منصة “إكس”، أكد ماسك تخصيص كل وقته للعمل على شركاته، قائلاً: “أعود للعمل 24 ساعة على مدار كل أيام الأسبوع، وأنام في غرف المؤتمرات والخوادم والمصانع، يجب أن أركز بشكل كبير على إكس، وإكس إيه آي، وتسلا، بالإضافة إلى إطلاق ستارشيب الأسبوع المقبل، حيث نطرح تقنيات مهمة”.

هذا، وشملت مشاكل الوصول إلى المنصة آلاف المستخدمين في دول منها ألمانيا، إسبانيا، فرنسا، الهند، كندا، أستراليا وبريطانيا، بحسب “داون ديتيكتور”.

وفي مارس الماضي، أكد الملياردير إيلون ماسك، مالك المنصة، أن “X” تتعرض لهجوم إلكتروني ضخم، مضيفاً: “نتعرض للهجمات يومياً، لكن هذا الهجوم تم تنفيذه باستخدام موارد كبيرة. من المحتمل أن يكون وراءه مجموعة كبيرة ومنسقة أو دولة”.

ولم تكن هذه الانقطاعات هي الأولى، إذ سجل موقع Downdetector في سبتمبر الماضي تعطل المنصة لفترة قصيرة أقل من ساعة، أثرت على آلاف المستخدمين في الولايات المتحدة قبل استعادة الخدمة.