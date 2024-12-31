«ماسك» يبدّل اسم ملفه الشخصي على منصة «إكس»

قام رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بتغيير اسم ملفه الشخصي على منصة “إكس”، إلى اسم “كيكيوس ماكسيموس، وكصورة رمزية لملفه الشخصي وضع صورة “ميم الإنترنت الشهير الضفدع بيبي (Pepe the Frog)”.

وبحسب وكالة نوفوستي، وفق الصورة، “يرتدي الضفدع Pepe، الذي يظهر في صورة الملف الشخصي، زي جندي من فيلق روماني قديم أو مصارع، ويحمل في يديه عصا التحكم في الألعاب”.

يذكر أنه و”خلال الحملة الانتخابية الأمريكية لعام 2016، بدأ مؤيدو “دونالد ترامب” في استخدام الميمات على الإنترنت “kek” و”Pepe”.