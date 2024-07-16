«ماسك» يتعهد بتقديم 45 مليون دولار شهريا لدعم «ترامب»

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن الملياردير “إيلون ماسك”، تعهد بتخصيص حوالي 45 مليون دولار شهريا للجنة عمل سياسي جديدة فائقة، تدعم ترشح الرئيس السابق “دونالد ترامب” للرئاسة.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر، وأن “ماسك”، يعتزم بدء تبرعاته في “يوليو الجاري”، للجنة العمل السياسي الأمريكية، لدعم ترشح ترامب للرئاسة”.

هذا وكان “ماسك”، مالك شركة “تيسلا” ومنصة “اكس”، أعلن في وقت سابق، “تأييده الرسمي للمرشح “دونالد ترامب” في السباق الانتخابي في نوفمبر القادم.

وخلال تعليقه على محاولة اغتيال “ترامب” خلال تجمع انتخابي، كتب ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي: “أنا أؤيد الرئيس ترامب بالكامل وأتمنى له الشفاء العاجل”.

وكان الملياردير “إيلون ماسك”، تبرع قبل أيام لمجموعة سياسية تعمل على انتخاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وفق تقارير مختلفة، فيما ذكرت تقارير أخرى أن “ماسك” لم يقدم أي أموال لهذه المجموعة، التي تسمى America PAC، اعتبارًا من نهاية يونيو، وفقًا لتقرير مالي ربع سنوي تم تقديمه إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية مساء الاثنين، ومن غير الواضح ما إذا كان قد تبرع في يوليو.

يذكر أن شبكة “ABC” الإخبارية، ذكرت أمس، “أن الحزب الجمهوري أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرشحا رسميا عن الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة”، وبحسب الشبكة “أصبح ترامب المرشح الرئاسي الجمهوري الرسمي بعد حصوله على عدد كاف من أصوات المندوبين في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري”.

هذا ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر المقبل.