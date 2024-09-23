«ماسك» يحدد موعد إرسال رحلات مأهولة إلى المريخ

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “سبيس إكس” إيلون ماسك، “أن الشركة تخطط لإطلاق 5 رحلات فضائية إلى المريخ خلال العامين المقبلين”.

وصرح ماسك، في منشور على صفحته الرسمية على موقع “إكس”، “بأن الشركة ستزيد معدلات رحلاتها إلى الفضاء بصورة مستمرة وستستغل كل فرصة ممكنة للوصول إلى الكوكب الأحمر”.

وقال ماسك إن “الرحلات الـ5 الأولى لن تكون مأهولة، لكن إذا نجحت سيتم إعداد رحلات مأهولة إلى المريخ خلال 4 أعوام”، مضيفا: “لكن إذا واجهنا عقبات في الرحلات غير المأهولة فسيتم تأجيل الرحلات الفضائية المأهولة إلى المريخ، عامين آخرين”.

وأوضح “أن الشركة ستزيد عدد المركبات الفضائية التي تنطلق إلى الكوكب الأحمر بغض النظر عن تحقيق أهدافها بصورة كاملة من عدمه”.

ومطلع الشهر الجاري، أعلن إيلون ماسك، أنه من المقرر إجراء أول رحلة غير مأهولة لمركبة الفضاء “ستارشيب” إلى كوكب المريخ، خلال عامين.

هذا وتقوم شركة “سبيس إكس” التابعة لماسك، ببناء مركبة فضائية قوية لرحلات الفضاء الطويلة في المستقبل، وتم حتى الآن تنفيذ أربع رحلات تجريبية، آخرها تم تنفيذها في أوائل يونيو الماضي.