«ماسك» يسخر من «زيلينسكي»

اعتبر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عبر منصة “X” أن فلاديمير زيلينسكي يمتلك “حسا فكاهيا رائعا” بعد تصريحاته عن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وكان ماسك قد شارك جزءا من مقابلة زيلينسكي مع قناة أوكرانية تجنب خلالها الإجابة عن سؤال عما إذا كان ترامب قد طلب من كييف الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع موسكو، حيث شدد زيلينسكي على أنه أخبر ترامب والقادة الغربيين أن وضع أوكرانيا في مكان “اجلسوا واستمعوا” لن يجدي نفعا”.

وكتب ماسك تعليقا على إشارة زيلينسكي إلى أن ترامب لن يتمكن من إجبار أوكرانيا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بأن “لديه حسا فكاهيا رائعا”.

ووعد ترامب خلال حملته الانتخابية بأنه سيتمكن من حل النزاع في أوكرانيا بتسوية سياسية عبر التفاوض خلال يوم واحد بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، في حين رأت روسيا بأن الأزمة الأوكرانية أكثر تعقيدا ولا يمكن حلها بهذا الشكل المبسط.

وعلى الرغم من صدور العديد من التصريحات والإفادات الإعلامية بشأن خطة ترامب لحل النزاع في أوكرانيا، إلا أن أيا منها لم يتم تأييده بشكل رسمي من قبل ترامب، الذي ينشغل حاليا بتشكيل حكومته وأعضاء إدارة البيت الأبيض لفترة ولايته المقبلة.