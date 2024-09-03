ماسك يشعل حربا على إكس.. هاريس «دكتاتور شيوعي»!

بالتزامن مع إعلان دعمه للمرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأميركية، دونالد ترامب، وطريقته المثيرة للجدل، شن إيلون ماسك، مالك منصة إكس حملة انتقادات لاذعة ضد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

ونشر ماسك على حسابه في إكس، مساء أمس الاثنين، صورة لهاريس، كاتبا فوقها “كامالا تعهدت بأن تكون دكتاتورًا شيوعيًا منذ اليوم الأول”.

وأضاف متسائلا: “هل تصدق أنها ترتدي هذا الزي؟”، في إشارة إلى ارتدائها بزة حمراء، مع قبعة عليها علامة الشيوعية.

Kamala vows to be a communist dictator on day one. Can you believe she wears that outfit!? https://t.co/Anu9tKQHXN pic.twitter.com/ISKFXYnSon — Elon Musk (@elonmusk) September 2, 2024

الصورة أثارت حفيظة مؤيدي المرشحة الديمقراطية، الذين أكدوا أن الصورة مزيفة ومركبة عبر روبوت غروك للذكاء الاصطناعي.

فيما رأى آخرون أن تلك “الادعاءات الكاذبة خطيرة جداً لاسيما أنها تأتي من قبل مالك لواحدة من أكبر منصات التواصل الاجتماعي”.

ودعاه البعض الآخر إلى التحلي بالمسؤولية وعدم صب الزيت على النار.

في حين دافع آخرون عن ماسك، متبنين مواقفه كافة، ومؤكدين أن هاريس تدفع بأجندة اشتراكية.

ورد بعضهم الٱخر بصورة لماسك مرتديا “الزي النازي”.

ومنذ ترشيح الحزب الديمقراطي رسميا لهاريس قبل أكثر من أسبوع، شهدت مواقع التواصل لاسيما إكس حروباً شرسة بين أنصار المرشحين الساعين إلى دخول البيت الأبيض في الخامس من نوفمبر المقبل.

بينما وضع ماسك كل ثقله لانتقاد الديمقراطيين واتهامهم بشتى الاتهامات من جلب مواطنين غير أميركيين للتصويت إلى تسهيل دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد، فضلا عن ترويج برنامج اشتراكي يمثل أفكار أقصى اليسار.