«ماسك» يطلق «أذكى ذكاء اصطناعي على وجه الأرض»!

أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي “xAI”، التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك، عن “إطلاق أحدث نماذجها الرئيسية”Grok3غروك”، والتي وصفها “ماسك”، بأنه “أذكى ذكاء اصطناعي على وجه الأرض”، إلى جانب ميزات جديدة لتطبيقات Grok على iOS والويب”.

و بحسب موقع “Interesting Engineering”، “يعد “Grok3غروك”، المنافس المباشر لنماذج مثل GPT-4o من OpenAI وGemini من “غوغل”، حيث يتمتع بقدرة على تحليل الصور والرد على الأسئلة، كما يشغّل العديد من الميزات على منصة “إكس” الاجتماعية التي يملكها “ماسك”، ويضم حوالي 200 ألف وحدة معالجة رسومات (GPU)، دائرة إلكترونية يُمكنها إجراء العمليات الحسابية الرياضية بسرعة عالية، كما يمكن لقدرات “Grokغروك”، المتطورة معالجة مجموعات بيانات ضخمة بسرعة، ما يعزز الدقة ويقلل من الأخطاء”.

ووصف ماسك، خلال الحدث التقديمي، “Grok3غروك”، “أذكى ذكاء اصطناعي على وجه الأرض”، مشيرا إلى قدرته على التفوق على نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية في الاستدلال وحل المشكلات”.

وفي منشور على منصة “إكس”، صرح ماسك “بأن “Grok3غروك”، تم تطويره باستخدام قدرة حوسبة تفوق Grok 2 بعشرة أضعاف، مع مجموعة بيانات تدريبية موسعة تشمل وثائق من القضايا القانونية”.

وخلال عرض مباشر، وصف ماسك، النموذج الجديد بأنه “ذكاء اصطناعي يسعى للحقيقة إلى أقصى حد، حتى لو كانت هذه الحقيقة تتعارض مع الصواب السياسي”، وقال ماسك: “يمكن أن يوفر عليك الكثير من الوقت. شيء قد يستغرق منك نصف ساعة أو ساعة من البحث على الويب أو وسائل التواصل الاجتماعي، يمكنك أن تطلب من Grok 3 إنجازه، وخلال 10 دقائق، سيكمل ساعة من العمل نيابة عنك، وربما بشكل أفضل مما كنت ستفعله بنفسك.”

وأكد ماسك، أن “نموذج الذكاء الاصطناعي سيحصل على تحديثات يومية، مع إضافة قدرات التفاعل الصوتي في غضون أسبوع، ومن المتوقع أن يعزز دمج التفاعل الصوتي في الوقت الفعلي تجربة المستخدم، ما يجعل التفاعل مع الذكاء الاصطناعي أكثر طبيعية وكفاءة”.

Elon Musk

“The mission of xAI and Grok is to understand the universe.



We want to answer the biggest questions: Where are the aliens? What’s the meaning of life? How does the universe end?



To do that, we must rigorously pursue truth” pic.twitter.com/rgDQStnE3v — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) February 18, 2025

Send us any questions you'd like to have answered at end of the stream here — xAI (@xai) February 18, 2025