ماسك يطلق خط إنتاج واسع لشرائح «التحكم بالدماغ»

أعلن الملياردير إيلون ماسك أن شركته “نيورالينك” ستبدأ في عام 2026 إنتاج كميات كبيرة من أجهزة واجهة الدماغ والحاسوب، مع الانتقال لإجراءات جراحية آلية بالكامل، بهدف تمكين المرضى الذين يعانون من الشلل من التحكم بالأجهزة عبر إشارات الدماغ مباشرة.

وأوضح ماسك أن الشركة بدأت التجارب البشرية في 2024 بعد معالجة المخاوف المتعلقة بالسلامة التي أبدتها إدارة الغذاء والدواء الأميركية، مشيرًا إلى أن 12 شخصًا على مستوى العالم ممن يعانون من الشلل الحاد استخدموا هذه الشرائح للتحكم في الأدوات الرقمية والمادية، بما يشمل ألعاب الفيديو، تصفح الإنترنت، وإرسال المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

هذا وتواجه “نيورالينك” منافسة قوية من شركات مثل “ساينكرون”، التي زرعت أول جهاز لها في دماغ مريض أميركي في 2022، بالإضافة إلى شركات صينية تطور شريحة “NEO” للتحكم اللاسلكي في الأجهزة الإلكترونية عبر التفكير.

وأظهرت تجارب حديثة قدرة الذكاء الاصطناعي على تسريع ترجمة الأفكار إلى كلام منطوق في أجزاء من الثانية، ما يعالج مشكلة بطء الاستجابة عند التحكم بالكلام باستخدام الأطراف العصبية، ويعزز قدرة المرضى على التواصل والتحكم في البيئة المحيطة بهم بشكل أسرع وأكثر دقة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مسعى “نيورالينك” لتوسيع إنتاجها والتقدم في سوق شرائح الدماغ التنافسية، بعد حصولها على تمويل بقيمة 650 مليون دولار في يونيو 2025.

وتعد واجهات الدماغ والحاسوب من أسرع مجالات التكنولوجيا الطبية نموًا، إذ تهدف إلى مساعدة المرضى ذوي الإعاقات العصبية على استعادة وظائف التحكم في الأجهزة والاتصال بالعالم الخارجي.

وتأسست “نيورالينك” في 2016 بهدف تطوير شرائح دماغية قادرة على ربط الإنسان بالحاسوب مباشرة، وقد أثارت الشركة اهتمامًا عالميًا بعد عرض نماذج تجريبية قادرة على تحريك الأجهزة الرقمية باستخدام التفكير فقط.