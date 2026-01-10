ماسك يعلق.. منصة إكس توقف خدمة «الذكاء الاصطناعي»!

علّقت منصة “إكس” خدمة إنشاء الصور عبر نظام الذكاء الاصطناعي Grok أمام معظم المستخدمين، بعد موجة واسعة من الانتقادات والاتهامات باستخدام الخدمة لإنتاج صور مسيئة تشمل نساءً وأطفالًا عبر تقنيات التعري الافتراضي.

وأثارت هذه الممارسات استياءً عامًا، بعد انتشار محتوى يظهر أشخاصًا جردوا رقميًا من ملابسهم، بما في ذلك قاصرون، مما أثار مخاوف اجتماعية وأخلاقية واسعة حول حدود استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج الصور والمحتوى الرقمي.

وكشف تحليل تقني حديث أن نسبة كبيرة من الصور المنتجة عبر النظام تضمنت عمليات تعرية رقمية، فيما بدأت حسابات Grok على المنصة بالرد على المستخدمين برسائل تفيد بأن خدمة إنشاء الصور وتعديلها متاحة حاليًا للمشتركين المدفوعين فقط، مع إحالتهم إلى رابط الاشتراك المدفوع.

وتزايد الضغط الدولي على المنصة في الأيام الأخيرة، بعدما أعلنت جهات حكومية في أوروبا والمملكة المتحدة فتح تحقيقات رسمية بشأن المخاطر المحتملة للخدمة، مع تحذيرات وصلت إلى حد التلويح بإمكانية حظر التطبيق في بعض المناطق إذا لم تُعالج الإشكالات المرتبطة بالمحتوى الجنسي وإساءة استخدام الذكاء الاصطناعي.

من جانبه، اعتبر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن منتقدي منصة “إكس” “يريدون أي ذريعة للرقابة”، مشيرًا إلى أن برامج الذكاء الاصطناعي الأخرى أنشأت صورًا غير لنساء يرتدين البكيني، وأن الانتقادات تهدف إلى تقييد المنصة، على الرغم من التقارير التي تفيد بأن روبوت Grok كان يقوم بإنشاء صور لأشخاص حقيقيين، من بينهم أطفال.

وأثارت هذه الواقعة انتقادات رسمية، حيث قالت وزيرة التكنولوجيا البريطانية ليز كيندال إنها ستدعم هيئة تنظيم الاتصالات “أوفكوم” إذا قررت حظر المنصة، مشددة على أن “التلاعب الجنسي بصور النساء والأطفال أمر حقير وكريه”.

يُذكر أن إنشاء أو مشاركة صور حميمية دون موافقة أصحابها، أو صور اعتداء جنسي على الأطفال، بما في ذلك الصور المزيفة بالذكاء الاصطناعي، يعد أمرًا غير قانوني.

وتوضح السلطات البريطانية أن الصور المزيفة لأشخاص يرتدون البكيني قد تصنّف ضمن الصور الحميمية، وتشمل أي ظهور لأجزاء عارية من الجسم أو الأطفال في أوضاع مثيرة، حتى بدون نشاط مباشر، وهو ما يمثل اعتداءً على خصوصية الأطفال وإرادتهم.

ويأتي تعليق الخدمة في سياق الجدل المستمر حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وحماية المجتمع من المخاطر الاجتماعية والأخلاقية الناتجة عن استخدام التكنولوجيا في المحتوى المرئي.