ماسك يعلن الانتقال رسمياً من «تويتر» إلى«X.com »

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الجمعة، عبر منصة إكس، أن “كل الأنظمة الأساسية” لشبكته الاجتماعية المعروفة سابقاً باسم تويتر، “باتت فاعلة” تحت اسم النطاق “X.com”، ما يفعّل رسمياً الهوية الجديدة للمنصة بصورة كاملة.

وفيما بدأ ظهور شعار X (إكس) بالأبيض والأسود، منذ نهاية تموز/يوليو بمجرد الاتصال بالموقع، بقي عنوان الموقع “Twitter.com” يعمل.

وكان X.com الاسم والموقع الإلكتروني لبنك عبر الإنترنت أسسه إيلون ماسك في عام 1999 وأصبح في ما بعد خدمة الدفع عبر الإنترنت “باي بال” PayPal.

واستخدم ماسك أيضاً هذا الرمز لشركة الفضاء “سبايس اكس” SpaceX، والشركة القابضة “اكس كورب” X Corp التي استحوذت على تويتر، وشركة “إكس ايه اي” xAI الناشئة المخصصة للذكاء الاصطناعي والتي كُشف عنها في منتصف تموز/يوليو الماضي، حتى إن ماسك سمّى أحد أبنائه X Æ A-12.

وأعلنت الشبكة الاجتماعية، الخميس، أن “غروك” Grok، أول نموذج ذكاء اصطناعي توليدي من شركتها الناشئة “اكس ايه اي” xAI والذي يهدف إلى أن يكون إصداراً يمكن أن تحتوي ردوده على سمات فكاهية، أصبح متاحاً منذ الخميس في أوروبا “لمشتركي +اكس بريميوم+ X Premium”.

وأوضحت الشبكة أيضاً أنه “بمجرد انتهاء الانتخابات الأوروبية (6-9 يونيو 2024)، سنستمر في نشر اتجاهات سياقية لجميع المستخدمين”.

ومنذ الاستحواذ على تويتر في عام 2022 مقابل 44 مليار دولار، تحدث ماسك بانتظام عن مشروعه الغامض لتحويله إلى تطبيق فائق متعدد الأوجه، مع خدمات مالية، على شاكلة “ويتشات” WeChat في الصين.

ومنذ إطلاق واجهة الذكاء الاصطناعي التوليدي “تشات جي بي تي” المطورة من شركة “أوبن إيه آي”، تشكّل هذه التكنولوجيا موضوع منافسة شرسة بين عمالقة القطاع، خصوصاً بين مايكروسوفت وغوغل، ولكن أيضا ميتا وشركات ناشئة بينها أنثروبيك وميسترال إيه آي.