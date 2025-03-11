«ماسك» يكشف السبب.. «إكس» تتعرض لهجوم الكتروني ضخم

شهدت منصة “إكس”، انقطاعات متعددة بسبب هجوم إلكتروني ضخم، استخدمت فيه عناوين بروتوكول الانترنت الأوكرانية.

وذكر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي للمنصة، أن “الهجوم كان أكبر وأكثر تنسيقا من التهديدات الإلكترونية اليومية التي تواجهها المنصة عادة”.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن “الهجوم السيبراني على موقع “إكس” للتواصل الاجتماعي استخدمت فيه عناوين بروتوكول الانترنت الأوكرانية”.

وقال ماسك في حديث لقناة “فوكس نيوز”، يوم الاثنين: “نحن لا نعرف بالضبط ما حدث، ولكن تم شن هجوم سيبراني واسع النطاق لغرض إبطال أنظمة “إكس” من عناوين بروتوكول الانترنت من منطقة أوكرانيا”.

وكان ماسك، أعلن في وقت سابق عن تعرض موقع “أكس” لهجوم سيبراني كبير، ورجح وقوف مجموعات كبيرة منسقة من الأشخاص أو دولة وراءه، وأسفر الهجوم عن تعطل عمل موقع “إكس” والتطبيق للهواتف الذكية ومشاكل مع الاتصال بالخادم.

وجدير بالذكر أن ماسك، قام بالاستحواذ على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي في عام 2022 بنتيجة صفقة بقيمة 44 مليار دولار، وغير اسمه إلى “إكس”.

https://twitter.com/elonmusk/status/1899149509407473825?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1899149509407473825%7Ctwgr%5E7097dd9d7b3dfab06280e95780a50586618c8bc1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fit%2F1653838-D985D986D8B5D8A9-x-D8AAD8AAD8B9D8B1D8B6-D984D987D8ACD988D985-D8A5D984D983D8AAD8B1D988D986D98A-D8B6D8AED985%2F